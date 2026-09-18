Clima en Termas de Río Hondo: temperaturas agradables y cielos despejados para el fin de semana

Hoy, los termenses experimentarán un día cubierto con temperaturas agradables. El pronóstico para el fin de semana anticipa cielos soleados y temperaturas en ascenso.

Hoy 08:02

En la jornada de hoy, los termenses se encuentran bajo un cielo cubierto con una temperatura actual de 18 °C, que se siente como 16.5 °C. La humedad se mantiene en un 57%, mientras que el viento sopla a 7.2 km/h desde el NNE.

Para este viernes 18 de septiembre de 2026, se prevé que la temperatura mínima sea de 17.9 °C, mientras que la máxima alcanzará los 25.5 °C. Este clima mayormente nublado ofrece un respiro a los habitantes de la región.

De cara al fin de semana, se anticipa que el sábado 19 de septiembre será soleado, con una temperatura mínima de 17.5 °C y una máxima de 26.1 °C. Los termenses podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre.

El domingo 20 de septiembre traerá un clima similar, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre 18.1 °C y 27.7 °C. Esto permitirá que los habitantes de Termas de Río Hondo aprovechen al máximo el buen tiempo.

En resumen, las condiciones actuales son favorables y el pronóstico promete un fin de semana cálido y soleado. Hoy, los termenses experimentarán temperaturas de entre 17.9 °C y 25.5 °C, y el clima estará cubierto en su mayor parte, mientras que los próximos días presentarán un cambio hacia la soleada y agradable.

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