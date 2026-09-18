EN VIVO I Con realidades opuestas, Instituto y Talleres chocan en un nuevo clásico de Córdoba

La Gloria recibe este sábado a la T desde las 21.15 en el Monumental Presidente Perón, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Diego Flores es líder de la Zona A, mientras que el conjunto de Omar De Felippe necesita sumar para salir de la parte baja.
Instituto afronta una nueva prueba para defender su lugar en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura 2026. La Gloria recibe este sábado a Talleres, desde las 21.15, en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la décima fecha del campeonato.
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