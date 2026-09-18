Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 SEP 2026 | 26º
X
Somos Deporte

EN VIVO I Con realidades opuestas, Instituto y Talleres chocan en un nuevo clásico de Córdoba

La Gloria recibe este sábado a la T desde las 21.15 en el Monumental Presidente Perón, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. El equipo de Diego Flores es líder de la Zona A, mientras que el conjunto de Omar De Felippe necesita sumar para salir de la parte baja.

Hoy 21:30

Instituto afronta una nueva prueba para defender su lugar en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura 2026. La Gloria recibe este sábado a Talleres, desde las 21.15, en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la décima fecha del campeonato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PÀRTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Talleres de Córdoba Instituto Atlético Central Córdoba
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Huracán sorprendió a River en el Monumental y le cortó su racha positiva
  2. 2. Detuvieron a un profesor de folclore en una causa por presunto abuso sexual contra una menor
  3. 3. VIDEO: se enojó porque le secuestraron la moto en un operativo contra las picadas y la rompió
  4. 4. Buscan a Isabela, una adolescente de 16 años que salió de su casa y no regresó
  5. 5. Constanza Lastra fue elegida Reina Provincial de los Estudiantes 2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT