Según el INDEC, Santiago del Estero quedó entre las provincias con menor desocupación del país

Santiago del Estero-La Banda registró una tasa de desocupación del 0,9% en el segundo trimestre de 2026, muy por debajo del 7,9% del promedio nacional.

Hoy 15:17

La desocupación alcanzó al 7,9% de la población económicamente activa a nivel nacional durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, el escenario presenta fuertes diferencias entre las distintas regiones del país y Santiago del Estero se ubicó entre los distritos con menor nivel de desempleo.

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Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el aglomerado Santiago del Estero-La Banda registró una tasa de desocupación del 0,9%, lo que lo posicionó como el segundo aglomerado urbano con menor desempleo de los 31 relevados por el organismo nacional, solamente por detrás de Viedma-Carmen de Patagones, que registró un 0,7%.

El dato adquiere relevancia al compararlo con el promedio nacional: mientras en el conjunto de los grandes centros urbanos analizados por el INDEC 1,73 millones de personas se encontraban desocupadas, en Santiago del Estero-La Banda la proporción de personas que buscaban trabajo y no lo conseguían fue considerablemente menor.

Santiago del Estero, entre los registros más bajos

El resultado local también se encuentra por debajo del promedio de la región. El Noroeste Argentino (NOA) registró una tasa de desocupación del 4,3%, la más baja entre las regiones estadísticas consideradas por el INDEC.

Dentro de esa región, Santiago del Estero-La Banda marcó 0,9%, mientras que Jujuy-Palpalá registró 3,4%, Salta 4,3% y La Rioja 4,5%.

La diferencia también es significativa frente a otras zonas del país. La región Pampeana presentó el mayor promedio de desocupación, con 9,7%, mientras que el Gran Buenos Aires alcanzó el 8,2%. Entre los aglomerados con mayores niveles de desempleo se ubicaron Gran Rosario, con 11,5%, Gran Córdoba, con 10,5%, y Mar del Plata, con 9,9%.

El desempleo nacional volvió a subir

A nivel general, el mercado laboral argentino mostró un incremento de la desocupación. La tasa pasó del 7,6% en el segundo trimestre de 2025 al 7,9% en el mismo período de 2026, mientras que frente al primer trimestre de este año aumentó 0,1 puntos porcentuales.

El INDEC también informó que la tasa de actividad llegó al 48,9% y la tasa de empleo se ubicó en 45% durante el segundo trimestre. A su vez, la informalidad laboral alcanzó el 45%, con un incremento respecto del mismo período del año anterior.

De esta manera, en medio de un escenario nacional marcado por un aumento del desempleo, Santiago del Estero-La Banda aparece entre los aglomerados urbanos con menor desocupación del país, de acuerdo con la última medición oficial del INDEC.