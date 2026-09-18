La dura sanción que recibió Platense tras los incidentes ante Fluminense

La medida tendrá un impacto directo en el calendario del Calamar, ya que los dos encuentros afectados serán ante Newell's y Argentinos Juniors.

Hoy 15:01

Platense recibió una dura sanción luego de los incidentes registrados al finalizar el partido ante Fluminense, correspondiente a la Copa Libertadores, disputado el pasado 15 de septiembre.

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A través de una resolución de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se determinó que los próximos dos partidos de local del primer equipo de Platense deberán jugarse a puertas cerradas.

La medida tendrá un impacto directo en el calendario del Calamar, ya que los dos encuentros afectados serán ante Newell's y Argentinos Juniors, por lo que el clásico frente al Bicho se disputará sin público en las tribunas.

El comunicado de Platense

La institución confirmó la sanción a través de un comunicado oficial y explicó que la medida surge a partir de los hechos ocurridos después del encuentro ante Fluminense.

Desde el club señalaron que la dirigencia ya trabaja para intentar reducir el alcance de la sanción y presentó los recursos administrativos correspondientes junto con las pruebas relacionadas con lo sucedido.

Platense informó que continuará con las gestiones ante los organismos correspondientes para intentar modificar la medida que obliga al equipo a jugar sus próximos dos partidos como local sin presencia de espectadores.