Milei le bajó el tono al video de Bullrich escuchando a Lali: “Para mí no es ningún problema”

El Presidente se refirió a la publicación de la senadora, quien compartió un video en el que aparece escuchando “No me importa”, de Lali Espósito. “Me parece una tontería mayúscula politizar el arte”, sostuvo.

Hoy 15:34

El presidente Javier Milei se refirió al video que publicó la senadora Patricia Bullrich, en el que se la ve en su despacho escuchando y cantando una canción de Lali Espósito, y buscó quitarle dramatismo a la situación. “Para mí no es ningún problema”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre la elección musical de la legisladora.

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“¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron”, señaló Milei, según informó la periodista Marcia Frisciotti durante el programa Puro Show, de eltrece.

La respuesta del Presidente se produjo luego de que Bullrich difundiera este viernes un video grabado en su oficina. En las imágenes, la senadora ingresa a YouTube desde una computadora, busca el tema “No me importa” y comienza a acompañar la canción de Lali mientras continúa con sus tareas.

La publicación estuvo acompañada por una frase tomada de la propia canción: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”. La elección generó repercusión debido al enfrentamiento público que durante los últimos años mantuvieron Milei y Lali Espósito.

El video de Bullrich apareció en medio de las diferencias con el Gobierno

La publicación de la senadora se produjo después de que expusiera públicamente sus diferencias con el Gobierno por algunos de los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, particularmente en relación con las modificaciones vinculadas al área de discapacidad.

Bullrich cuestionó que esos cambios no hubieran sido discutidos previamente en la mesa política y manifestó su malestar por la forma en que el proyecto llegó al Congreso.

En ese contexto, la aparición de la canción “No me importa” fue interpretada en distintos sectores como un mensaje político, aunque la senadora no explicó públicamente el significado que buscó darle a la publicación.

La relación entre Milei y Lali

La elección de Lali no pasó inadvertida debido a los cruces que la cantante mantuvo con Milei desde el inicio de la actual gestión. El Presidente cuestionó públicamente a la artista en distintas oportunidades y llegó a referirse a ella con el apodo de “Ladri Depósito”, en referencia a los contratos para presentaciones en eventos financiados por el Estado que el mandatario había cuestionado.

Ahora, ante el video de Bullrich, Milei optó por relativizar la situación y aseguró que no considera un problema que una dirigente de su espacio escuche a la cantante. Incluso reveló que, después de la polémica que mantuvo con ella, escuchó algunas de sus canciones y reconoció que le gustaron.