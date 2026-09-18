Cristiano Ronaldo vuelve a Portugal: fue convocado a los 41 años para la Nations League

El delantero portugués integra la primera convocatoria de Jorge Jesús como entrenador de Portugal y volverá a vestir la camiseta de su selección para los partidos ante Gales, Noruega y Dinamarca.

Hoy 15:12

A los 41 años, Cristiano Ronaldo vuelve a ser convocado por Portugal. El histórico delantero forma parte de la primera lista de Jorge Jesús al frente del seleccionado, luego de asumir el cargo en reemplazo de Roberto Martínez tras el Mundial 2026.

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El atacante de Al Nassr estará disponible para los compromisos ante Gales, Noruega y Dinamarca, en una nueva participación con la selección portuguesa. Con esta convocatoria, Ronaldo continúa acercándose a los 250 partidos internacionales con su país.

La lista presenta algunas novedades respecto de la convocatoria del Mundial 2026. José Sá, Ricardo Velho, Matheus Nunes, Nelson Semedo, Samu Costa y Gonçalo Guedes quedaron afuera, mientras que Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha y Fábio Silva aparecen como las nuevas incorporaciones.

Ronaldo suma esta convocatoria a una trayectoria histórica con Portugal. Desde su debut en la selección absoluta en 2003, disputó 233 partidos y marcó 146 goles. Además, participó en seis Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

En la Nations League, el delantero también dejó su marca: convirtió 15 goles en 20 partidos y fue campeón en 2019 y 2025.

La continuidad de Ronaldo con Portugal se da mientras el propio futbolista analiza el tramo final de su carrera. Luego de su casamiento, el portugués afirmó que quiere dejar “un legado espectacular” y reconoció que “probablemente” atraviesa su último año como jugador profesional.