Giro en la causa del cantante Callejero Fino: detuvieron a su representante

El músico continúa detenido por la portación ilegal de un arma de guerra.

Hoy 10:00

La causa que tiene detenido a Callejero Fino sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. En medio de la investigación por la portación ilegal de un arma de guerra, la Justicia detuvo a Carlos Mauricio Fernández, alias “Mauri”, exrepresentante del cantante y señalado por el artista como la persona que lo habría amenazado.

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Simón Natanael Alvarenga, nombre real del músico, permanece detenido desde fines de agosto, cuando fue interceptado mientras circulaba por la zona de Tigre a bordo de una camioneta sin patente.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. A partir de ese momento, el cantante quedó involucrado en una causa por portación ilegal de arma de guerra.

En su primera declaración, Callejero Fino sostuvo que el arma no le pertenecía y tampoco pudo explicar por qué se encontraba dentro del vehículo. Sin embargo, posteriormente volvió a presentarse ante el fiscal Cosme Iribarren y dio una nueva versión.

“Estaba armado porque estaba siendo amenazado de muerte”, aseguró el artista ante la Justicia.

A partir de la investigación se realizaron diferentes allanamientos en Escobar, Ingeniero Maschwitz, un country y varios locales. Uno de esos operativos terminó con la detención de Carlos Mauricio Fernández.

Según informaron en La Mañana con Moria (eltrece), “Mauri” fue representante de Callejero Fino hasta 2021 y sería la persona a la que el cantante hizo referencia cuando declaró que recibía amenazas de muerte.

La detención podría convertirse en un elemento relevante para determinar si efectivamente existieron las intimidaciones que el músico mencionó como explicación para llevar consigo el arma.

Sin embargo, el avance de esta línea investigativa no modifica por el momento la situación de Callejero Fino en el expediente por la portación de la pistola, por el que continúa privado de su libertad.

La causa contra el cantante contempla una eventual pena de prisión en caso de que sea condenado por la portación ilegal de un arma de guerra.

Aunque las circunstancias particulares de este tipo de imputación pueden permitir una excarcelación, la Justicia evaluó los antecedentes del artista y los posibles riesgos procesales antes de resolver que continuara detenido.

Uno de los elementos considerados fue una condena previa por robo a mano armada, por la que Callejero Fino cumplió arresto domiciliario y utilizó una tobillera electrónica.

Ahora, mientras continúa abierta la investigación sobre el arma encontrada en la camioneta, la detención de su exrepresentante abre una nueva línea alrededor de las presuntas amenazas denunciadas por el músico y de las circunstancias que rodearon el episodio.