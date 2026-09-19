Detuvieron a una mujer por estafar a una quesería por más de $60.000.000

La Policía secuestró 95 piezas de queso y otros elementos de interés para la causa. La acusada habría realizado las compras con comprobantes de pagos falsos, perjudicando al comercio.

Hoy 10:23

Detuvieron a una mujer de 25 años en Quequén, provincia de Buenos Aires, tras ser acusada de estafar por más de $60.000.000 a una pyme de Mar del Plata. La joven habría cometido el delito repetidas veces entre mayo y septiembre de este año al simular 33 compras de quesos con comprobantes bancarios falsos.

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La acusada se contactaba de manera telefónica para encargar la mercadería a la fábrica. En cada pedido, todos por montos que promedian los $1.500.000, la sospechosa enviaba el comprobante de un depósito en realidad inexistente y mandaba a un comisionista a retirar los productos.

Según reportó el medio local La Capital, la empresa no revisaba de inmediato la llegada de los fondos a su cuenta por la confianza en lo que ya consideraban una rutina habitual. La estafa recién se descubrió cuando un comerciante de la zona de Necochea se quejó ante los dueños por los bajos valores a los que la mujer vendía los productos en el mercado de su producción.

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Ante esta situación, los propietarios revisaron la última operación y se dieron cuenta de que el dinero nunca había entrado y que ninguna de las operaciones anteriores se había pagado. El pasado 11 de septiembre radicaron la denuncia en la UFIJ N°10.

Integrantes de la DDI Necochea recolectaron las pruebas iniciales y el fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, dispuso el allanamiento del domicilio. En la vivienda incautaron 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza Hegda, un rollo de bolsas Impla, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo.

Tras la captura y su posterior traslado Mar del Plata, la imputada se negó a declarar ante la fiscalía. Horas después fue liberada, aunque continuará el proceso ante la Justicia bajo la acusación de estafas repetidas.

Cómo prevenir las estafas virtuales más frecuentes

Para evitar este tipo de casos, maniobras en billeteras virtuales, clonación de tarjetas, falsas compras online o fraudes con criptomonedas, especialistas de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC) recomiendan seguir una serie de pautas básicas de seguridad:

Seguridad en aplicaciones: activar siempre la verificación en dos pasos en WhatsApp y aplicaciones bancarias.

Confidencialidad de datos: no compartir nunca contraseñas, claves PIN ni códigos de verificación recibidos por SMS o llamada.

Cautela ante mensajes inesperados: desconfiar de ofertas con promociones irrisorias, supuestas llamadas bancarias y evitar hacer clic en enlaces sospechosos.

Monitoreo constante: revisar periódicamente el saldo y el historial de movimientos de cuentas bancarias y tarjetas de crédito o débito.

Denuncia inmediata: en caso de ser víctima de un engaño, realizar la denuncia dentro de las primeras 24 horas para permitir el congelamiento preventivo de los fondos.