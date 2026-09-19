Qué pasó con todos los convocados de la Selección Argentina después del Mundial

La nueva lista de Lionel Scaloni presenta varias novedades: algunos futbolistas cambiaron de club, otros se consolidaron en sus equipos y varios atraviesan situaciones particulares antes de los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Hoy 10:01

Luego del subcampeonato en el Mundial 2026, Lionel Scaloni presentó una nueva convocatoria para la Selección Argentina, que afrontará tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. La nómina también marcará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste.

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Entre los convocados hay varias novedades respecto del último Mundial. Algunos jugadores cambiaron de equipo durante el mercado de pases, mientras que otros mantienen su club y atraviesan diferentes presentes futbolísticos.

Los arqueros de la Selección Argentina

Emiliano Martínez dejó Aston Villa y pasó a Chelsea por cerca de 10 millones de dólares. El Dibu ya disputó tres partidos y recibió siete goles.

Juan Musso continúa en Atlético de Madrid, donde alterna con Jan Oblak, aunque todavía no sumó minutos en esta temporada.

Gerónimo Rulli, en tanto, arribó a Manchester City desde Olympique de Marsella a cambio de 3,5 millones de euros. El arquero ya tuvo su debut oficial en la goleada 5-0 ante Norwich por la Copa de la Liga.

La defensa, con varios cambios

Agustín Giay continúa en Palmeiras y se consolidó como titular. El ex San Lorenzo marcó recientemente su primer gol con el Verdao ante Liga de Quito por la Copa Libertadores y ya disputó 39 partidos en el año.

Leonardo Balerdi dejó Olympique de Marsella y llegó a Roma a préstamo, con opción de compra. El defensor ya disputó tres encuentros y comenzó a afianzarse en el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini.

Cristian Romero también cambió de club. El Cuti dejó Tottenham y fue transferido al Atlético de Madrid por 40 millones de euros. Ya es titular en el equipo de Diego Simeone y se prepara para disputar su primer derbi ante Real Madrid.

Lisandro Martínez continúa en Manchester United y está recuperado de la lesión que sufrió en la final del Mundial. En este inicio de temporada disputó cuatro partidos y marcó un gol en Champions League.

Juan Foyth regresó después de la rotura del tendón de Aquiles que lo dejó afuera del cierre de la temporada anterior y del Mundial. Sumó minutos en los primeros partidos de Villarreal, aunque luego volvió a sufrir molestias musculares.

Facundo Medina fue transferido desde Olympique de Marsella a Bayer Leverkusen por 25 millones de euros. En sus primeros cinco partidos con el conjunto alemán marcó dos goles.

Nicolás Tagliafico permanece en Olympique de Lyon, aunque tuvo poca continuidad en este comienzo de temporada. Tras reincorporarse tarde luego del Mundial, sufrió una nueva lesión ante Anderlecht.

La novedad en el lateral izquierdo es Román Vega, quien llegó a la convocatoria gracias a su rendimiento en Zenit de Rusia y a la situación de Tagliafico. El jugador de 22 años ya disputó diez partidos en la temporada.

Los mediocampistas que cambiaron de club

Enzo Fernández protagonizó uno de los grandes movimientos del mercado inglés al pasar de Chelsea a Manchester City por una cifra cercana a los 146 millones de euros. Ya sumó minutos y fue titular en el triunfo ante Manchester United. En cinco partidos aportó una asistencia.

Valentín Barco también llegó a Chelsea después de su paso por Racing de Estrasburgo. El Colo disputó cuatro partidos y registra un gol y una asistencia.

Alexis Mac Allister continúa en Liverpool y atraviesa un buen comienzo de temporada. El mediocampista convirtió en los últimos partidos ante Atlético de Madrid y Tottenham y acumula seis encuentros, dos goles y una asistencia.

Giovani Lo Celso sigue en Betis y apenas sumó algunos minutos en este inicio de temporada, mientras busca recuperar continuidad.

Exequiel Palacios pasó de Bayer Leverkusen a Ipswich Town a préstamo. En su nuevo equipo disputó cuatro partidos y comenzó a ganarse un lugar.

Rodrigo De Paul continúa en Inter Miami y viene de conquistar la Campeones Cup. El mediocampista acumula 22 partidos, cinco goles y siete asistencias con el conjunto estadounidense.

Nicolás Paz sigue en Como después de los rumores sobre un posible regreso a Real Madrid. En esta temporada lleva cinco partidos, un gol y tres asistencias.

Franco Mastantuono llegó a Fiorentina a préstamo desde Real Madrid. Después de un comienzo complicado, se destapó con un hat-trick y ya convirtió sus primeros tres goles en cinco partidos.

Los delanteros y extremos de la convocatoria

Matías Soulé se consolidó en el ataque de Roma y registra dos goles y una asistencia en sus primeros cinco partidos de la temporada.

Giuliano Simeone también se afianzó como titular en Atlético de Madrid. Disputó siete encuentros y marcó dos goles, además de aportar una asistencia.

Nicolás González regresó a Juventus después de su préstamo en Atlético de Madrid y rápidamente se ganó un lugar en el equipo. Lleva cuatro partidos y dos goles.

Gianluca Prestianni continúa en Benfica y atraviesa un gran momento: disputó diez partidos, marcó ocho goles y dio dos asistencias.

José Manuel López sigue en Palmeiras y mantiene un importante promedio goleador. Desde el regreso del Mundial lleva siete goles y una asistencia. En el año suma 45 partidos, 21 goles y 11 asistencias.

Santiago Castro dejó Bologna y fue transferido a Roma por 35 millones de euros. El delantero surgido en Vélez atraviesa su período de adaptación en el conjunto italiano.

Julián Álvarez finalmente permaneció en Atlético de Madrid después de los rumores sobre una posible salida. El delantero comenzó la temporada con algunos minutos, aunque actualmente se encuentra lesionado y apunta a llegar al clásico ante Real Madrid.

Lautaro Martínez continúa en Inter y mantiene su condición de capitán y referente. En este comienzo de temporada disputó cuatro partidos y convirtió dos goles.

Messi, ante sus últimos partidos con la Selección

Lionel Messi continúa en Inter Miami y viene de ser protagonista en la final de la Campeones Cup, donde marcó un gol y dio una asistencia frente a Cruz Azul.

El capitán acumula 25 partidos, 22 goles y 12 asistencias en la temporada entre MLS, Leagues Cup, Campeones Cup y Copa de Campeones de la Concacaf.

Ahora, el gran foco estará puesto en sus últimos compromisos con la Selección Argentina. Messi se prepara para despedirse definitivamente de la Albiceleste el 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín.