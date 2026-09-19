Qué tiene y cómo llega Vasco da Gama, el rival de Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana

El conjunto brasileño eliminó a Independiente Santa Fe y se enfrentará al Xeneize por un lugar en la final.

Hoy 10:09

Vasco da Gama será el rival de Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto brasileño eliminó a Independiente Santa Fe con un global de 2-0 y buscará meterse por primera vez en la final del certamen.

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El equipo dirigido por el portugués Pedro Emanuel atraviesa dos realidades diferentes. Mientras mantiene una buena campaña en las competencias internacionales, pelea por escapar de los puestos de descenso en el Brasileirao.

Vasco da Gama, en levantada antes de enfrentar a Boca

En la Copa Sudamericana, Vasco terminó segundo en el Grupo G y luego eliminó a Independiente Medellín, Olimpia e Independiente Santa Fe para alcanzar las semifinales.

Además, también está entre los cuatro mejores de la Copa de Brasil, donde enfrentará a Palmeiras.

Su situación en el Brasileirao es bastante más complicada. Actualmente ocupa el 17° puesto con 28 puntos, igualado con Internacional y apenas por encima de Gremio por diferencia de gol. Sin embargo, tiene un partido pendiente ante Chapecoense, último de la tabla, que podría permitirle tomar algo de aire en la pelea por la permanencia.

El presente reciente, de todos modos, muestra una recuperación. Desde la llegada de Pedro Emanuel, el equipo disputó 18 partidos, ganó ocho, empató seis y perdió cuatro.

En sus últimos siete encuentros consiguió cinco triunfos, un empate y una derrota, una racha que explica buena parte de la levantada del equipo carioca.

Los refuerzos argentinos que llegaron a Vasco

Uno de los movimientos más importantes del mercado fue la llegada de varios futbolistas provenientes del fútbol argentino.

Vasco incorporó a Alan Lescano, Santiago Sosa y Facundo Colidio, tres jugadores que rápidamente comenzaron a tener protagonismo.

Sosa y Colidio ya acumulan casi diez partidos con el equipo y se ganaron un lugar importante entre los hinchas. Lescano, por su parte, tuvo su debut ante Gremio y fue determinante al aportar una asistencia en la remontada.

Sin embargo, Colidio no podrá jugar contra Boca. Vasco lo inscribió tres horas después del cierre del plazo establecido por Conmebol, por lo que quedó fuera de la serie de semifinales.

El plantel también cuenta con futbolistas de experiencia como Tchê Tchê, Thiago Mendes y Jair, además de los colombianos Carlos Cuesta, Johan Rojas, Diego Gómez y Marino Hinestroza.

Hinestroza, precisamente, había sido uno de los jugadores que Juan Román Riquelme intentó incorporar a Boca durante el mercado de pases.

Desde su llegada a Vasco, el colombiano disputó 29 partidos, aunque todavía no convirtió goles y registra una asistencia.

El calendario de Vasco antes de enfrentar a Boca

Antes del comienzo de la semifinal, el conjunto brasileño tendrá tres compromisos importantes por el Brasileirao.

Primero recibirá a Coritiba, luego visitará a Botafogo y finalmente será local ante Remo.

Los resultados de esos partidos serán importantes para determinar con qué situación llegará Vasco al cruce internacional, especialmente teniendo en cuenta su pelea por salir de la zona baja del campeonato brasileño.

La ida de la semifinal ante Boca está prevista para el martes 13 o miércoles 14 de octubre en La Bombonera.

Dónde jugará Vasco la vuelta ante Boca

La revancha no podrá disputarse en São Januário, el estadio habitual de Vasco, debido a que no cumple con la capacidad mínima exigida por Conmebol para una semifinal.

Por ese motivo, el club inició gestiones para utilizar el Maracaná. Sin embargo, existe una dificultad: Flamengo tiene previsto disputar en ese mismo período la vuelta de su semifinal de la Copa Libertadores ante Estudiantes.

Si finalmente no consigue utilizar el Maracaná, Vasco deberá trasladar su localía al Nilton Santos, estadio de Botafogo.

Un antecedente internacional para Vasco

El equipo carioca ya sabe lo que significa disputar una semifinal de Copa Sudamericana. Su anterior participación en esta instancia fue en 2011, cuando quedó eliminado ante Universidad de Chile, dirigida en aquel momento por Jorge Sampaoli.

Vasco también cuenta con un antecedente importante en el máximo torneo continental: fue campeón de la Copa Libertadores en 1998.

Ahora tendrá nuevamente una oportunidad internacional y enfrente estará Boca, que buscará avanzar a la final de la Sudamericana y volver a disputar una definición continental.