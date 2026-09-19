“Tiene un cuadro delicado, pero está en equilibrio”: Mirtha Legrand sigue internada en un sanatorio de Palermo

A menos de una semana de haber recibido el alta, la conductora de 99 años volvió a ser internada en el sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con una neumopatía.

Hoy 10:27

A cinco días de haber recibido el alta, Mirtha Legrand volvió a ser internada en el sanatorio Mater Dei de Palermo por “un cuadro compatible con neumopatía”, de acuerdo con el primer parte médico. La conductora de 99 años se encuentra bajo cuidados médicos y acompañada por su familia.

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Qué dice el último parte médico

”La señora Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes", se informó en el parte médico del viernes firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del sanatorio. “Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios, daremos un nuevo parte el día lunes”, finalizó.

Hasta el momento, la familia de “La Chiqui” no se pronunció respecto a esta nueva internación, aunque a través de sus redes sociales oficiales compartieron el parte médico. Asimismo, desde la cuenta de X de LAM (América TV) publicaron un video en el que se pudo ver a Juana Viale visitando a su abuela en el sanatorio.

Por otra parte, el viernes el periodista Guillermo Lobo sostuvo en TN que durante la noche del jueves “Mirtha sintió ansiedad y fue ella misma quien pidió la internación. Se siente más tranquila estando hospitalizada y atendida”. Reveló que se encuentra en “una sala de terapia, pero no por una gravedad de su cuadro, sino porque necesitan que esté tranquila y sin visitas”. “Tiene un cuadro delicado, pero está en equilibrio”, explicó y aclaró que la conductora tuvo una “leve mejoría” y no necesitó asistencia mecánica para respirar.