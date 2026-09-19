Le robaron la moto, revisó videos de cámaras de seguridad y su hija es la sospechosa

Termas. Al revisar cámaras de seguridad aportadas por una vecina, señaló como principal sospechosa a su hija. La Fiscalía ordenó incorporar las imágenes a la investigación.

Hoy 10:37

Una denuncia por hurto de una motocicleta quedó bajo investigación policial y judicial en Las Termas de Río Hondo. El hecho fue denunciado por Ercilia del Valle Leguizamón, de 37 años, domiciliada en calle Saavedra al 196 del barrio Herrera El Alto.

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Según manifestó ante la Policía, mientras se encontraba en su vivienda advirtió el faltante de una motocicleta Gilera Smash, de color azul con detalles blancos, que se encontraba en el interior del inmueble.

Ante la situación, la mujer aportó secuencias de cámaras de seguridad pertenecientes a una vecina, con el objetivo de intentar establecer quién había sustraído el rodado.

Al observar las imágenes, Leguizamón manifestó que posiblemente se trataría de su hija, Luján Luzmila Medina, a quien señaló como principal sospechosa.

La denuncia fue puesta en conocimiento de la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens, quien dispuso la intervención del Departamento Robo y Hurto, la realización del acta de constatación y croquis correspondiente, además de incorporar el pedido de secuestro de la motocicleta al sistema.

La investigación continuará ahora con el análisis de las imágenes y las demás medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal.