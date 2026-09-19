Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2026 | 22º
X
Somos Deporte

Los equipos santiagueños salen a escena por la cuarta fecha del Regional Federal Amateur

Este domingo se disputará la cuarta jornada del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27, con seis partidos en distintos escenarios de la provincia.

Hoy 00:00

Los equipos de Santiago del Estero volverán a salir a escena este domingo por la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

La jornada tendrá seis encuentros en distintos puntos de la provincia y será importante para varios equipos que buscarán sumar para mantenerse en carrera dentro de sus respectivas zonas de la Región Centro.

Todos los partidos de la fecha 4

Villa Nueva de Monte Quemado vs. Juventud Unida El Triángulo

Hora: 17.00
Árbitro: Nelson Figueroa
Asistentes: Emilio Céliz y Nicolás Figueroa.
Todos de Santiago del Estero.

La Ensenada de Quimilí vs. Social Pinto de Añatuya

Hora: 16.00
Árbitro: Domingo Rafael Acosta
Asistentes: Mario Andrés Marcos y Jesús Leonardo Sayago
Todos de Santiago del Estero.

25 de Mayo de Termas de Río Hondo vs. Central Argentino

Hora: 16.00
Árbitro: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal)
Asistentes: Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón (Nueva Esperanza).

Talleres de Nueva Esperanza vs. San Jorge de El Bobadal

Hora: 16.30
Árbitro: Brian Manuel Morales
Asistentes: Ángel David Ingratti y Exequiel Alfredo Celiz.
Todos de Santiago del Estero.

San Martín de El Ojito vs. Los Verdes de El Mojón

Hora: 16.30
Árbitro: Franco Ismael Rodríguez
Asistentes: Rodrigo Emmanuel Jiménez y Maximiliano Gerez.
Todos de Santiago del Estero.

Sportivo Loreto vs. Unión Santiago

Hora: 16.00
Árbitro: Wilson Rodrigo Luna (Frías)
Asistentes: Renzo Maximiliano Padilla y Fernando Gabriel Murva (Frías).

Así están las posiciones de la Región Centro

La cuarta fecha encuentra a los equipos santiagueños con diferentes objetivos y realidades en sus respectivos grupos.

Zona 1

Atlético Campo Gallo – 6 puntos
Juventud Unida (Monte Quemado) – 3 puntos
Villa Nueva (Monte Quemado) – 0 puntos

Zona 2

Unión Lugones – 6 puntos
Social Pinto – 1 punto
La Ensenada (Quimilí) – 1 punto

Zona 3

Central Argentino (La Banda) – 9 puntos
25 de Mayo (Termas) – 6 puntos
San Jorge (El Arenal) – 1 punto
Talleres (Nueva Esperanza) – 1 punto

Zona 4

El Verde (El Mojón) – 6 puntos
FIDA (El Arenal) – 3 puntos
San Martín (El Ojito) – 0 puntos

Zona 5

Unión Santiago – 6 puntos
Sportivo Loreto – 3 puntos
Atlético Frías – 0 puntos

La cuarta jornada será una nueva oportunidad para que los representantes santiagueños sumen puntos y se acomoden en la pelea por avanzar en el Regional Federal Amateur.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Atenas superó a Quimsa y se quedó con el Cuadrangular Aniversario de Frías
  2. 2. Tragedia en la Ruta Provincial N° 3: murió un ciclista tras chocar con un auto y el conductor quedó aprehendido
  3. 3. Detuvieron a un hombre acusado de amenazas calificadas en el barrio General Paz
  4. 4. Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand y llevó tranquilidad: “Se termina de recuperar”
  5. 5. El Gobierno busca una tregua con los gobernadores para aprobar cinco leyes clave antes de diciembre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT