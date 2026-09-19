Los equipos santiagueños salen a escena por la cuarta fecha del Regional Federal Amateur

Este domingo se disputará la cuarta jornada del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27, con seis partidos en distintos escenarios de la provincia.
Los equipos de Santiago del Estero volverán a salir a escena este domingo por la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.
La jornada tendrá seis encuentros en distintos puntos de la provincia y será importante para varios equipos que buscarán sumar para mantenerse en carrera dentro de sus respectivas zonas de la Región Centro.
Villa Nueva de Monte Quemado vs. Juventud Unida El Triángulo
Hora: 17.00
Árbitro: Nelson Figueroa
Asistentes: Emilio Céliz y Nicolás Figueroa.
Todos de Santiago del Estero.
La Ensenada de Quimilí vs. Social Pinto de Añatuya
Hora: 16.00
Árbitro: Domingo Rafael Acosta
Asistentes: Mario Andrés Marcos y Jesús Leonardo Sayago
Todos de Santiago del Estero.
25 de Mayo de Termas de Río Hondo vs. Central Argentino
Hora: 16.00
Árbitro: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal)
Asistentes: Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón (Nueva Esperanza).
Talleres de Nueva Esperanza vs. San Jorge de El Bobadal
Hora: 16.30
Árbitro: Brian Manuel Morales
Asistentes: Ángel David Ingratti y Exequiel Alfredo Celiz.
Todos de Santiago del Estero.
San Martín de El Ojito vs. Los Verdes de El Mojón
Hora: 16.30
Árbitro: Franco Ismael Rodríguez
Asistentes: Rodrigo Emmanuel Jiménez y Maximiliano Gerez.
Todos de Santiago del Estero.
Sportivo Loreto vs. Unión Santiago
Hora: 16.00
Árbitro: Wilson Rodrigo Luna (Frías)
Asistentes: Renzo Maximiliano Padilla y Fernando Gabriel Murva (Frías).
La cuarta fecha encuentra a los equipos santiagueños con diferentes objetivos y realidades en sus respectivos grupos.
Atlético Campo Gallo – 6 puntos
Juventud Unida (Monte Quemado) – 3 puntos
Villa Nueva (Monte Quemado) – 0 puntos
Unión Lugones – 6 puntos
Social Pinto – 1 punto
La Ensenada (Quimilí) – 1 punto
Central Argentino (La Banda) – 9 puntos
25 de Mayo (Termas) – 6 puntos
San Jorge (El Arenal) – 1 punto
Talleres (Nueva Esperanza) – 1 punto
El Verde (El Mojón) – 6 puntos
FIDA (El Arenal) – 3 puntos
San Martín (El Ojito) – 0 puntos
Unión Santiago – 6 puntos
Sportivo Loreto – 3 puntos
Atlético Frías – 0 puntos
La cuarta jornada será una nueva oportunidad para que los representantes santiagueños sumen puntos y se acomoden en la pelea por avanzar en el Regional Federal Amateur.