Los equipos santiagueños salen a escena por la cuarta fecha del Regional Federal Amateur

Este domingo se disputará la cuarta jornada del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27, con seis partidos en distintos escenarios de la provincia.

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Los equipos de Santiago del Estero volverán a salir a escena este domingo por la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27.

La jornada tendrá seis encuentros en distintos puntos de la provincia y será importante para varios equipos que buscarán sumar para mantenerse en carrera dentro de sus respectivas zonas de la Región Centro.

Todos los partidos de la fecha 4

Villa Nueva de Monte Quemado vs. Juventud Unida El Triángulo

Hora: 17.00

Árbitro: Nelson Figueroa

Asistentes: Emilio Céliz y Nicolás Figueroa.

Todos de Santiago del Estero.

La Ensenada de Quimilí vs. Social Pinto de Añatuya

Hora: 16.00

Árbitro: Domingo Rafael Acosta

Asistentes: Mario Andrés Marcos y Jesús Leonardo Sayago

Todos de Santiago del Estero.

25 de Mayo de Termas de Río Hondo vs. Central Argentino

Hora: 16.00

Árbitro: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal)

Asistentes: Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón (Nueva Esperanza).

Talleres de Nueva Esperanza vs. San Jorge de El Bobadal

Hora: 16.30

Árbitro: Brian Manuel Morales

Asistentes: Ángel David Ingratti y Exequiel Alfredo Celiz.

Todos de Santiago del Estero.

San Martín de El Ojito vs. Los Verdes de El Mojón

Hora: 16.30

Árbitro: Franco Ismael Rodríguez

Asistentes: Rodrigo Emmanuel Jiménez y Maximiliano Gerez.

Todos de Santiago del Estero.

Sportivo Loreto vs. Unión Santiago

Hora: 16.00

Árbitro: Wilson Rodrigo Luna (Frías)

Asistentes: Renzo Maximiliano Padilla y Fernando Gabriel Murva (Frías).

Así están las posiciones de la Región Centro

La cuarta fecha encuentra a los equipos santiagueños con diferentes objetivos y realidades en sus respectivos grupos.

Zona 1

Atlético Campo Gallo – 6 puntos

Juventud Unida (Monte Quemado) – 3 puntos

Villa Nueva (Monte Quemado) – 0 puntos

Zona 2

Unión Lugones – 6 puntos

Social Pinto – 1 punto

La Ensenada (Quimilí) – 1 punto

Zona 3

Central Argentino (La Banda) – 9 puntos

25 de Mayo (Termas) – 6 puntos

San Jorge (El Arenal) – 1 punto

Talleres (Nueva Esperanza) – 1 punto

Zona 4

El Verde (El Mojón) – 6 puntos

FIDA (El Arenal) – 3 puntos

San Martín (El Ojito) – 0 puntos

Zona 5

Unión Santiago – 6 puntos

Sportivo Loreto – 3 puntos

Atlético Frías – 0 puntos

La cuarta jornada será una nueva oportunidad para que los representantes santiagueños sumen puntos y se acomoden en la pelea por avanzar en el Regional Federal Amateur.