Silva Neder: "El diálogo y el consenso son los motores del progreso y el desarrollo de Santiago del Estero"

En representación del gobernador Elías Miguel Suárez, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder encabezó esta tarde el acto central por el 136° aniversario de la ciudad de Pinto, departamento Aguirre, compañado por el intendente anfitrión Jorge Leguizamón.

Hoy 21:15

Silva Neder estuvo acompañado por el Ministro de la Producción, Ing Néstor Machado; diputado provincial, Carlos Hazam; secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; Dr. Ángel Álvarez (intendente electo); presidente del Concejo Deliberante local, Nené Álvarez, entre otros funcionarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su discurso, Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador Suárez y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder y subrayó: "Hoy venimos a ratificar el compromiso del Gobierno de la Provincia con la gestión municipal que asumirá el próximo 30 de octubre con el intendente electo, el Dr. Ángel Álvarez así como lo hicimos durante estos 8 años acompañando la gestión de Jorge Leguizamón, período en el cual pudimos cristalizar obras fundamentales".

Remarcó: "Hoy reafirmamos nuestro compromiso de continuar garantizando en Pinto los servicios de agua, salud, educación y viviendas, como lo hacemos en cada rincón de la provincia, respaldando a la nueva gestión con más obras y con el apoyo necesario para convertir las esperanzas de los vecinos en hechos concretos".

"Aún en tiempos difíciles y de incertidumbre nacional, en Santiago del Estero levantamos con orgullo las banderas del respeto, la escucha activa y el diálogo, que son la base sólida para construir la unidad, porque sin unidad, no hay progreso posible para nuestras familias ni para las comunidades".

Por su parte, el intendente Jorge Leguizamón agradeció el acompañamiento permanente de la provincia y sostuvo que, “al igual que en todo el territorio santiagueño, en Pinto seguimos creciendo gracias a la mano amiga del gobernador Suárez y su equipo”.

La jornada contó con los representantes de instituciones educativas, de salud, culturales y de seguridad, además de un nutrido público.