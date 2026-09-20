Detienen a conductor de vehículo con pedido de secuestro en Chaco

Un operativo conjunto de las Divisiones Caminante, Patrulla Preventiva y Espacios Verdes en Chaco resultó en la detención de un conductor que manejaba un automóvil con pedido de secuestro activo.

Hoy 03:26

En la noche del pasado viernes, un operativo coordinado entre las Divisiones Caminante, Patrulla Preventiva y Espacios Verdes, que forman parte del Departamento Centro Multiagencial de Emergencias 911 de Chaco, culminó en la detención de un individuo que circulaba en un automóvil con un pedido de secuestro por parte de la justicia. Este tipo de acciones son fundamentales para garantizar la seguridad en la región y la efectividad del sistema de justicia.

Aproximadamente a las 21 horas, los agentes policiales recibieron información sobre un vehículo específico que tenía un supuesto pedido activo de secuestro. A raíz de esta alerta, se iniciaron recorridas preventivas en las inmediaciones del área mencionada, utilizando las cámaras de seguridad para identificar el automóvil en cuestión.

Los efectivos lograron localizar el automóvil, un Chevrolet Onix de color gris, en la intersección de la Ruta 16 y la avenida Sabín. La rápida acción de la policía fue crucial para evitar que el conductor pudiera evadir la justicia, destacando la importancia de la colaboración entre las diversas divisiones de la fuerza policial.

Al abordar al conductor, un hombre de 27 años, los agentes realizaron una verificación del dominio del vehículo, que reveló que efectivamente había un pedido de secuestro activo. Esta situación pone de manifiesto la constante lucha de las autoridades para combatir el delito y proteger a la comunidad.

Tras la verificación de los datos, los efectivos policíacos procedieron a la detención del individuo y al secuestro formal del vehículo. La acción fue registrada y se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes para dar seguimiento a este caso, asegurando que se respeten los procedimientos legales establecidos.

Este tipo de operativos no solo son esenciales para la prevención del delito, sino que también envían un mensaje claro a la población sobre el compromiso de las fuerzas de seguridad con la justicia y la seguridad ciudadana. Las acciones coordinadas son un ejemplo de cómo la colaboración interinstitucional puede resultar eficaz en la lucha contra la criminalidad.

La Policía del Chaco continúa trabajando en la implementación de estrategias que fortalezcan la seguridad en las calles, y acciones como estas son un reflejo del esfuerzo constante para mantener el orden y la paz en la comunidad.