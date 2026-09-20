Rosario Central venció a Argentinos Juniors y se subió a la cima en su zona

La Academia se impuso por 1 a 0 ante el Bicho en el Gigante de Arroyito, por la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

Hoy 19:00

Rosario Central consiguió una victoria clave ante Argentinos Juniors y fortaleció su presente en el torneo. Con un cabezazo de Ignacio Ovando, el Canalla ganó 1-0, quedó como líder de su zona y se acercó a los puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

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El resultado tuvo un valor especial por el contexto. Central enfrentó a un rival directo en la pelea de la tabla anual, ya que Argentinos ocupa actualmente el último lugar que entrega un boleto al certamen continental.

El conjunto rosarino atravesó algunas dificultades durante el primer tiempo, cuando el Bicho tomó la iniciativa y hasta consiguió convertir, aunque la acción fue anulada por una posición adelantada que generó polémica.

Con el correr de los minutos, Central logró acomodarse en el partido, comenzó a imponer condiciones y encontró el desequilibrio a partir de varias actuaciones individuales destacadas.

Una vez más, Ángel Di María tuvo un papel importante en el funcionamiento ofensivo. El Fideo aportó jerarquía y desequilibrio, mientras que Jaminton Campaz resultó peligroso con sus avances por las bandas.

También tuvo participación Enzo Copetti, quien generó opciones y se mantuvo como referencia en el área. Por los laterales, Agustín Sández y Verón respondieron tanto en las tareas defensivas como cuando tuvieron la posibilidad de sumarse al ataque.

La diferencia finalmente llegó por intermedio de Ovando. El defensor ganó en el juego aéreo y, con un cabezazo, convirtió el único gol del encuentro para darle al Canalla tres puntos fundamentales.

Central tuvo oportunidades para ampliar la diferencia y evitar el sufrimiento de los minutos finales, pero no logró aprovecharlas. Aun así, mostró solidez defensiva para sostener la ventaja hasta el cierre.

Con este resultado, el equipo alcanzó su segunda victoria consecutiva, quedó en lo más alto de su zona y se ubicó a solo un punto de la clasificación a la Libertadores mediante la tabla anual.

Ahora, Rosario Central cambiará rápidamente el foco. El próximo sábado desde las 17 enfrentará a Estudiantes en la final de la Supercopa Internacional, en otro compromiso de enorme importancia para sus aspiraciones.