Manuel Adorni tiene plazo hasta este martes para responder por su evolución patrimonial

El exjefe de Gabinete tiene hasta este martes 22 de septiembre para presentar explicaciones ante la fiscalía en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Hoy 20:24

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá responder esta semana ante la Justicia por distintos aspectos de su evolución patrimonial, en el marco de la causa en la que es investigado junto a su esposa, Bettina Angeletti, por presunto enriquecimiento ilícito.

El plazo, que ya había sido prorrogado, vence este martes 22 de septiembre. Adorni deberá contestar un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, aunque todavía existe la posibilidad de que solicite una nueva extensión.

La investigación abarca el período comprendido entre diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. De acuerdo con el análisis técnico incorporado al expediente, durante ese lapso el grupo familiar registró ingresos comprobados por $229,7 millones y gastos por $272,8 millones, una diferencia superior a los $43 millones sobre la que la fiscalía pidió explicaciones.

Los gastos en dólares, otro de los ejes

La causa también analiza erogaciones en moneda extranjera que alcanzarían los US$402.578, vinculadas con propiedades, remodelaciones, mobiliario, alquileres temporarios y viajes.

Uno de los puntos centrales es la remodelación de una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según consta en el expediente, el contratista Matías Tabar declaró un pago de US$245.000 en efectivo por los trabajos realizados en la propiedad.

Precisamente, el acceso a documentación relacionada con Tabar fue uno de los argumentos utilizados por la defensa para solicitar anteriormente una ampliación del plazo. El juez federal Ariel Lijo concedió entonces otros 15 días hábiles para elaborar el descargo.

Propiedades, criptomonedas y declaraciones juradas

El fiscal también busca determinar el origen de fondos utilizados para distintas operaciones, entre ellas la adquisición de un departamento sobre Miró al 500, en Caballito, además de movimientos vinculados con criptoactivos y préstamos atribuidos a particulares.

También se pidieron precisiones sobre dólares en efectivo incorporados en declaraciones juradas rectificativas. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, Adorni declaró un patrimonio de $944,5 millones al cierre de 2025, incluyendo ahorros y activos digitales que no habían aparecido en presentaciones anteriores. La fiscalía procura establecer la trazabilidad y documentación respaldatoria de esos fondos.

Los viajes familiares forman parte del requerimiento. Entre los movimientos analizados aparece un viaje a Aruba, durante el cual se registraron gastos por US$14.696.

Además, la Justicia analiza la evolución de las deudas declaradas: durante el período bajo investigación, el pasivo pasó de $92,4 millones a $317,3 millones, mientras que la fiscalía detectó cuatro nuevas obligaciones en dólares con particulares y solicitó información sobre su origen, condiciones y destino.

La presentación de la justificación patrimonial constituye una etapa previa a una eventual declaración indagatoria. Una vez recibido el descargo, la fiscalía deberá evaluar las explicaciones y la documentación presentada y definir cómo continúa la investigación.