Chocó una camioneta de un jugador de Rosario Central y quedó abandonada: qué se sabe del accidente

El vehículo, una Ford F-150 Raptor registrada a nombre del futbolista, impactó contra una columna de alumbrado en la avenida Jorge Newbery.

Hoy 10:10

Una camioneta registrada a nombre de Gastón Ávila, defensor de Rosario Central, protagonizó un fuerte accidente durante la mañana de este lunes en la ciudad de Rosario y quedó abandonada sobre la avenida Jorge Newbery, en inmediaciones de la conexión con Funes.

El vehículo es una Ford F-150 Raptor de color azul que, según trascendió, circulaba en dirección hacia Funes cuando impactó contra una columna de alumbrado público, a unos 200 metros de la curva del aeropuerto Islas Malvinas.

El choque provocó importantes daños en la parte frontal y lateral izquierda de la camioneta. Además, una de las ruedas se desprendió y se activaron los airbags del habitáculo.

¿Qué pasó con el conductor?

Uno de los principales interrogantes del episodio es quién conducía la camioneta al momento del impacto. Tras el choque, el vehículo quedó sin ocupantes y abandonado en el lugar.

Cerca de las 9 de la mañana, aproximadamente una hora después del accidente, la Ford F-150 Raptor todavía permanecía sobre la avenida y no había un operativo policial en el sector.

La situación tomó mayor repercusión cuando comenzaron a circular fotografías tomadas por testigos en las que aparece Ávila cerca del vehículo.

El defensor, que había sido titular el domingo en la victoria de Rosario Central ante Argentinos Juniors, negó haber estado al volante. A través de sus redes sociales publicó una imagen en la que aparece durmiendo junto a su hija y escribió: “¡En la hora del choque! Estamos descansando para ir al dermatólogo. Estoy bien, gracias por la preocupación. Abrazo grande”.

Según trascendió en medios santafesinos, la presencia posterior del futbolista en el lugar se habría producido luego del accidente, al tratarse de un vehículo registrado a su nombre y con el objetivo de conocer qué había ocurrido.

El accidente todavía tiene varios interrogantes

Hasta el momento, no hay información oficial sobre personas heridas, ni tampoco se precisó quién conducía la camioneta cuando se produjo el impacto.

Tampoco se confirmó si hubo otro vehículo involucrado en el siniestro o cuáles fueron las circunstancias que provocaron que la camioneta terminara contra la columna de alumbrado.

La investigación deberá determinar qué ocurrió en la avenida Jorge Newbery y quién estaba al mando de la Ford F-150 Raptor al momento del choque.