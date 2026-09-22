Soleado y cálido: el clima en Añatuya para hoy Martes 22 de septiembre de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado y cálido. Las temperaturas oscilarán entre 11.3 °C y 20.8 °C.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta soleado y agradable para este Martes 22 de septiembre de 2026. Con una temperatura actual de 11.3 °C, los añatuyenses pueden esperar un día con temperaturas que alcanzarán un máximo de 20.8 °C.

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La sensación térmica es de 8.8 °C en este momento, lo que sugiere que, aunque la temperatura es moderada, la percepción de frío es un poco más intensa. Con una humedad del 42% y un viento del sureste a 10.4 km/h, el clima se siente fresco pero agradable para comenzar la jornada.

Este día soleado promete ser ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar del sol. Los añatuyenses pueden aprovechar la oportunidad para salir y disfrutar del entorno natural que ofrece la ciudad.

El pronóstico para mañana, 23 de septiembre, apunta a un día igualmente soleado y cálido, con mínimas de 9.9 °C y máximas que llegarán hasta los 26.5 °C. Esto indica que las temperaturas están en un ascenso gradual hacia días más cálidos.

El jueves, 24 de septiembre, se anticipa que las temperaturas seguirán aumentando, con mínimas de 13 °C y máximas que alcanzarán los 32.6 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para un clima más caluroso en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.