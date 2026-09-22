Conflicto en Medio Oriente: Reino Unido aceptó apoyar a Arabia Saudita contra los hutíes de Yemen

El primer ministro británico, Andy Burnham, accedió a dar apoyo militar al gobierno saudí para enfrentar los ataques del grupo armado proiraní.

Hoy 09:20

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, accedió a dar apoyo militar a Arabia Saudita para ayudarle a enfrentar los ataques de los hutíes proiraníes de Yemen, informaron este lunes diversos medios de comunicación.

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Con ese objetivo, los aviones británicos se encargarán de suministrar recargas de combustible, en pleno vuelo, a los cazas sauditas, explicó Burnham a periodistas mientras viajaba a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La misión británica estará limitada a apoyar a aviones sauditas que “defienden al país de los ataques hutíes con drones y misiles”, en lugar de atacar al movimiento yemenita, indicó la agencia PA Media.

Tras el anuncio se espera que en los próximos días comience a ser utilizado el cisterna Voyager, cuya misión estará limitada a algunas “semanas”, según definieron diferentes funcionarios. Esta misión de abastecimiento de combustible se suma al sistema de defensa aérea UK Sky Sabre, previamente desplegado en Arabia Saudita.

Burnham sostuvo ante los periodistas que lo hacía para “asegurar los intereses británicos y la región en general porque, desde luego, Arabia Saudita ha enfrentado ataques, podría tener nuevas perturbaciones, y necesitamos mantener abiertas esas vías, y por ello accedimos a la petición”.

En los últimos días, el grupo proiraní también llevó a cabo una ofensiva rápida en Yemen, tomando amplias zonas de territorio del gobierno reconocido internacionalmente, que cuenta con el respaldo de Arabia Saudita. El sábado los hutíes atacaron Riad por primera vez en años.

Asimismo, el movimiento proiraní lanzó una ofensiva relámpago para ocupar toda la costa del mar Rojo de Yemen, lo que les daría control sobre el vital estrecho de Bab el Mandeb.

Arabia Saudita encabeza desde 2015 una coalición que respalda al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen y sus intervenciones escalaron la guerra de Yemen, que desató una de las peores crisis humanitarias en el empobrecido país.

Qué dijo Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dijo el domingo que los hutíes de Yemen aceptaron no atacar a EE.UU., a pesar de que el grupo aliado de Irán ha intensificado su guerra contra Arabia Saudita, aliado de Washington, informó la cadena Fox News.

Según reconstruyó el medio norteamericano, Trump está “en comunicación constante con los hutíes y que ellos han acordado no luchar contra Estados Unidos”.

“Los hutíes nos llamaron y no quieren luchar contra nosotros”, había asegurado Trump durante una visita a Irlanda el 12 de septiembre. “No quieren que vayamos tras ellos”, remarcó.

Esta coyuntura se dio en un momento en que los hutíes intensificaron sus ataques contra Arabia Saudita.

En otro orden, Fox News señaló que el mandamás estadounidense está decidiendo los siguientes pasos en el conflicto directo con Irán, desatado tras los ataques contra la República Islámica del ejercito norteamericano e israelíel 28 de febrero.

Trump comentó ante periodistas de la cadena que “pasarán cosas grandes en un futuro no muy lejano” y que a los iraníes “más les vale comportarse”, ya que sopesa “volar su nación”.