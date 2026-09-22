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Nuevo aumento de los combustibles en Santiago: cuánto cuesta el litro desde este lunes

Las estaciones de servicio de Shell y Axion actualizaron sus precios desde este lunes. Los aumentos llegan hasta el 5% y tuvieron mayor impacto en el diésel. YPF todavía mantiene sus valores.

Hoy 09:57

Las estaciones de servicio de Santiago del Estero comenzaron este lunes 22 de septiembre con nuevos precios para los combustibles de las marcas Shell y Axion. La actualización alcanza a las distintas variedades de naftas y diésel, mientras que YPF todavía no modificó sus valores.

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Con los nuevos precios, el litro de V-Power Nafta pasó a costar $2.533, mientras que la Nafta Súper quedó en $2.270 por litro.

En el caso del diésel, el Evolux Diésel se comercializa a $2.480 el litro y el V-Power Diésel alcanzó los $2.699, convirtiéndose en el combustible de mayor valor entre los precios informados.

Los incrementos alcanzan hasta un 5%, con una mayor incidencia sobre el diésel. En el caso de las naftas, la suba promedio se ubica en torno al 2,5%.

De esta manera, quienes utilizan vehículos particulares deberán afrontar un nuevo incremento en el costo de cargar combustible, mientras que el impacto también alcanza a sectores productivos y comerciales que dependen del transporte para el traslado de mercaderías y el desarrollo de sus actividades.

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