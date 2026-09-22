Nuevo aumento de los combustibles en Santiago: cuánto cuesta el litro desde este lunes

Las estaciones de servicio de Shell y Axion actualizaron sus precios desde este lunes. Los aumentos llegan hasta el 5% y tuvieron mayor impacto en el diésel. YPF todavía mantiene sus valores.
Las estaciones de servicio de Santiago del Estero comenzaron este lunes 22 de septiembre con nuevos precios para los combustibles de las marcas Shell y Axion. La actualización alcanza a las distintas variedades de naftas y diésel, mientras que YPF todavía no modificó sus valores.
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Con los nuevos precios, el litro de V-Power Nafta pasó a costar $2.533, mientras que la Nafta Súper quedó en $2.270 por litro.
En el caso del diésel, el Evolux Diésel se comercializa a $2.480 el litro y el V-Power Diésel alcanzó los $2.699, convirtiéndose en el combustible de mayor valor entre los precios informados.
Los incrementos alcanzan hasta un 5%, con una mayor incidencia sobre el diésel. En el caso de las naftas, la suba promedio se ubica en torno al 2,5%.
De esta manera, quienes utilizan vehículos particulares deberán afrontar un nuevo incremento en el costo de cargar combustible, mientras que el impacto también alcanza a sectores productivos y comerciales que dependen del transporte para el traslado de mercaderías y el desarrollo de sus actividades.