Cantante callejero se asustó cuando se le acercó un policía pero lo que pasó después lo dejó sin palabras

Un video grabado en un una calle de la ciudad de Pereira, Colombia, generó muchos comentarios en las redes sociales, sobre todo por la reacción del uniformado.

Hoy 10:09

Un cantante callejero se llevó un susto cuando un policía se le acercó mientras interpretaba un tema en el centro de Pereira, Colombia.

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Pero, se sorprendió cuando el uniformado, en lugar de ordenarle retirarse del lugar, le quitó el micrófono y continuó con la melodía.

"El compañero pensó que lo íbamos a quitar y vamos a cantar", dice el agente, identificado como Yeferson Montaño. Ante el gesto, el director de la Policía, Jesús Barrera, dispuso que se le dé un reconocimiento especial.