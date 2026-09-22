“Ahora me dejo llevar por el amor”: Pampita ventiló por qué no piensa casarse con Martín Pepa

La modelo fue consultada por el futuro de su relación con su novio.

Hoy 10:47

Invitada a la gala solidaria del Hospital Garrahan, Carolina “Pampita” Ardohain se tomó unos minutos para hablar con Ángel de Brito durante un móvil para LAM. El periodista quiso saber si la modelo tenía planes de casarse con su novio, Martín Pepa, y la respuesta fue contundente.

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“No”, respondió Pampita, sin vueltas. Luego explicó los motivos de su decisión y reconoció que la distancia es uno de los principales obstáculos que atraviesa la pareja.

“La relación a distancia es difícil”, señaló la modelo, en referencia a que Pepa vive en Estados Unidos mientras ella permanece en Argentina, donde continúa con la crianza de sus hijos.

Qué dijo sobre una supuesta boda con Martín Pepa

“Ahora me dejo llevar en el amor”, agregó Ardohain, dejando en claro que atraviesa su vida sentimental desde un lugar diferente.

Después de haber pasado por tres matrimonios —con Martín Barrantes, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán—, Pampita aseguró que en esta etapa prefiere disfrutar de su relación sin apresurar decisiones ni pensar necesariamente en volver a pasar por el altar.