“Terminaron a las patadas”: revelan una fuerte interna entre Santiago del Moro y el productor de Gran Hermano

Tras el final de Gran Hermano, Pepe Ochoa contó detalles del conflicto entre Santiago del Moro y Martín Borrillo que habría terminado de la peor manera.

Hoy 10:35

El final de Gran Hermano Generación Dorada no habría significado solamente el cierre de una nueva temporada del reality. En las últimas horas, comenzó a circular una versión sobre un supuesto cortocircuito entre Santiago del Moro y Martín Borrillo, productor ejecutivo del programa, que habría surgido durante el desarrollo de la competencia y estaría relacionado con distintas decisiones tomadas a lo largo de la edición.

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En El Ejército de la Mañana (Bondi Live), Pepe Ochoa aseguró: “Gran Hermano se llevó puesto el vínculo entre Santiago del Moro y Martín Borrillo”. Según explicó, ambos habrían construido una relación laboral muy estrecha a lo largo de distintas temporadas del reality, aunque en esta oportunidad las diferencias habrían generado un importante distanciamiento.

El supuesto conflicto habría estado atravesado, de acuerdo con la versión del periodista, por el desempeño del programa y algunas decisiones vinculadas al desarrollo de la temporada. “Hubo un enojo de una parte y otro enojo de otra parte por el tema del rating, las movidas y toda la vuelta”, señaló Ochoa.

Uno de los detalles que despertó sus sospechas fue la ausencia de Borrillo en una foto que, según explicó, suele publicarse una vez finalizada cada edición. “Siempre suben una última foto, que es la que subían cada vez que la temporada terminaba, pero este año no estuvo Martín Borrillo”. A partir de ese dato, contó que comenzó a consultar por los motivos: “Pregunté por qué no estaba Borrillo en esta foto y me dijeron que es porque está todo podrido”.

Por último, el periodista describió de manera contundente el estado en el que habría quedado el vínculo entre ambos, aunque se trata de una versión que no fue presentada como confirmada por las partes involucradas: “Me dicen que terminaron a las patadas, que el vínculo quedó muy mal, que la hermana es como su asistente y otros productores de Telefe y que el vínculo no tiene solución”.