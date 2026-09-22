Tarjeta Sol entregó nuevos premios de $1.000.000 y los ganadores celebraron junto a sus familias

La entidad continúa con los sorteos por su 30° aniversario y esta semana nuevos beneficiarios recibieron un millón de pesos cada uno. Los ganadores compartieron su emoción y contaron para qué utilizarán el premio.

Hoy 11:05

La celebración por los 30 años de Tarjeta Sol continúa y esta semana se conocieron nuevos ganadores de la campaña aniversario, quienes recibieron premios de $1.000.000 cada uno.

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En el marco de la entrega, los beneficiarios expresaron su alegría y agradecimiento por haber sido seleccionados y destacaron la importancia que representa el dinero recibido para sus proyectos y gastos cotidianos.

“Muy contenta, nos sirve para salvar un poco lo que es el día a día y meterlo en nuestro pequeño emprendimiento”, contó una de las beneficiarias, quien además destacó que es clienta de Tarjeta Sol desde hace varios años.

Otro de los ganadores resumió su emoción por el premio: “Una alegría. Gracias por el premio, a disfrutar con la familia”, expresó luego de recibir el reconocimiento.

Para otra de las beneficiarias, la experiencia tuvo un significado especial porque se trató de la primera vez que gana un premio. “Estoy muy agradecida, la primera vez que gano un premio. Estoy muy agradecida a Tarjeta Sol. Estoy muy emocionada”, manifestó, y contó que llegó acompañada por su familia.

Los nuevos premios forman parte de la campaña especial por el 30° aniversario de Tarjeta Sol, que contempla un total de 30 ganadores a través de diferentes tandas de sorteos.