Lorenzetti rechazó que Cristina Kirchner sea una presa política: “De eso no hay ninguna duda”

El integrante del máximo tribunal explicó que el recurso presentado en la causa Vialidad fue rechazado por falta de fundamentación y sostuvo que la cuestión de la inhabilitación no había sido planteada ante la Corte.

Hoy 10:10

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner, sostuvo que la baja de la edad de imputabilidad no resolverá los problemas penales y respondió sobre las versiones que lo ubican como posible candidato a presidente.

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Durante una entrevista con Luis Novaresio en A24, Lorenzetti explicó que la Corte rechazó un recurso de queja vinculado con la condena de la ex presidenta por falta de fundamentación autónoma. Además, señaló que el máximo tribunal no trató la constitucionalidad de la inhabilitación porque ese planteo no formó parte de la presentación.

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Consultado sobre los rumores de una eventual candidatura, el magistrado respondió primero en tono de broma: “Estoy en eso”. Después descartó que esa frase representara una confirmación. “No quiere decir que uno vaya a ser candidato a nada”, aclaró.

El integrante de la Corte Suprema explicó que el tribunal intervino a partir de un recurso de queja que no había sido concedido previamente. Según detalló, ese escenario delimitó el alcance de la revisión del expediente.

“Hubo una sentencia del tribunal oral. Esa sentencia fue revisada por la Cámara de Casación Penal. Entonces, ahí está el doble conforme que se requiere”, explicó Lorenzetti.

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El juez señaló que la Corte recibió “solo una parte”, a través de una queja presentada después de la decisión de Casación. “El margen con el cual la Corte lo analiza es solamente limitado a esa queja respecto de lo que dice la Cámara de Casación”, afirmó.

Según su explicación, el tribunal rechazó ese recurso porque carecía de fundamentos suficientes. “La Corte dice, eso lo puede leer, lo comento porque es público, dice: ‘No está fundada’. Entonces, se rechaza porque está mal fundada. Entonces, es un problema de la defensa, no de la parte”, sostuvo.

Lorenzetti también indicó que la cuestión de la inhabilitación no integró los planteos revisados. “Ahí no se ha planteado la inconstitucionalidad de la inhabilitación. O sea, no está, no fue planteada, con lo cual la Corte no lo trató porque no fue planteada”, dijo.

Frente a una consulta sobre una posible revisión institucional de esa inhabilitación, el magistrado evitó formular una definición. “No puedo adelantar ninguna opinión sobre eso”, respondió. También se abstuvo de precisar si esa restricción alcanzaría una eventual participación en elecciones primarias.

Lorenzetti también rechazó que la ex presidente pueda ser considerada una presa política. “De eso no hay ninguna duda”, respondió. Para fundamentar esa postura, señaló que en la causa Vialidad intervinieron entre 19 y 20 jueces, la mayoría designada durante los gobiernos kirchneristas, y que el expediente pasó por diversas instancias de revisión sin que existiera “una disidencia importante sobre el fondo”.

Lorenzetti fue consultado por la cautelar que suspendió la aplicación de la Ley Penal Juvenil y que luego la Cámara revirtió. El magistrado evitó evaluar el criterio de otros tribunales, aunque recordó una doctrina de la Corte sobre las medidas cautelares contra normas aprobadas por el Congreso.

“Es una decisión judicial que nosotros no podemos opinar sobre las decisiones de otros jueces”, expresó. Luego agregó: “Lo que sí tiene la Corte, una jurisprudencia, es que no se puede suspender una ley de modo general”.

Sobre la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, Lorenzetti respondió que la medida le parece “insuficiente”. Señaló que el debate penal requiere un abordaje más amplio que una modificación puntual de la legislación.

“Los problemas no se solucionan con medidas de ese tipo”, afirmó. Y agregó: “Puede alguien pensar que ayuda, otros pueden pensar que no ayuda, pero la realidad es que el problema no se va a solucionar así. Son problemas complejos”.

El juez también sostuvo que la Corte debe volver a contar con sus cinco integrantes, tal como establece la ley. “Hay que cumplir con las leyes, hay que integrarla a la Corte, por supuesto”, señaló.

Lorenzetti sostuvo que una integración de tres miembros concentra demasiada capacidad de decisión. “No hay que darle tanto poder a nadie. Tres personas decidiendo todo lo que decidimos, que es mucho, es demasiado”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó los insultos del presidente contra la prensa. “Yo no los comparto”, dijo, aunque recordó que existieron otros períodos con “ataques fuertes” tanto a los jueces como a los medios de comunicación. “Nosotros lo hemos resistido”, expresó.

Consultado sobre eventuales presiones del gobierno de Javier Milei, el juez de la Corte Suprema respondió que no las recibió. “No hemos tenido presiones. En este año, ninguna”, aseguró. También dijo que no hubo interferencias y aclaró que los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el máximo tribunal suelen aparecer a partir de casos concretos.

Sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, Lorenzetti evitó formular una opinión por tratarse de una causa en trámite. “No puedo opinar porque es una causa que está en trámite. Probablemente nos llegue a nosotros”, afirmó. Solo señaló que “han avanzado distintas pericias” y reclamó investigaciones específicas para las megacausas. “En el caso Nisman, la escena del crimen se contaminó”, sostuvo.

El magistrado también rechazó la posibilidad de revisar normas como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo. “Yo creo que hay consensos básicos en la Argentina y generaría una gran resistencia”, sostuvo.