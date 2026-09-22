La respuesta de la pareja de guardiacárceles a la denuncia por agresiones: “Vivimos amenazados”

Belén Plaza salió al aire en Radio Panorama y dio su versión sobre los conflictos denunciados por una vecina del barrio Juan XXIII. Aseguró que su familia también sufrió agresiones y amenazas y afirmó: “Ellos nos difaman”.

Hoy 10:29

Luego de la denuncia pública realizada por Silvia Morales, una vecina de 53 años del barrio Juan XXIII, quien aseguró haber sufrido distintos episodios de violencia y manifestó que teme por su vida, Belén Plaza salió al aire en el programa Buen Día Santiago, de Radio Panorama, para brindar su versión sobre el conflicto.

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Plaza explicó que es jubilada, mientras que su esposo continúa desempeñándose como guardiacárcel, y sostuvo que la situación entre ambas familias también representa un riesgo para ellos, especialmente para su nieta.

“Vivimos encerrados, amenazan con violar a nuestra nieta”, afirmó durante la entrevista. Según relató, los episodios de violencia y amenazas habrían generado que la menor no pueda salir al patio ni jugar con normalidad, debido al temor de la familia por su seguridad.

La mujer también aseguró que reciben agresiones mientras permanecen dentro de su vivienda. “Nos tiran piedras si estamos en el patio”, manifestó, y agregó que la situación llevó a que su nieta permanezca prácticamente recluida dentro del domicilio.

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En otro tramo de la entrevista, Plaza sostuvo que ella también habría sufrido lesiones durante los enfrentamientos. “Tengo lesiones en el brazo de arma blanca, me fisuraron, me metieron piñas en la cara”, afirmó al describir distintos episodios que, según su versión, habría atravesado junto a su familia.

La entrevistada también cuestionó los dichos realizados públicamente por Morales y aseguró que existe una situación de enfrentamiento entre ambas familias. En ese sentido, lanzó fuertes acusaciones contra sus vecinos: “Todos los hijos de ella delinquen, hasta ella misma”.

Plaza negó de esta manera que la situación pueda ser explicada únicamente desde la versión difundida inicialmente y sostuvo que su familia también se considera víctima de agresiones y amenazas.

“Quiero saber por qué tanta agresividad hacia nosotros. Ellos nos difaman”, expresó durante su intervención en Radio Panorama.

El conflicto entre ambas familias, según las versiones expuestas públicamente, se mantiene desde hace aproximadamente dos años y habría derivado en distintas denuncias y episodios de violencia. Las acusaciones formuladas por ambas partes deberán ser establecidas por las autoridades correspondientes en el marco de las actuaciones y denuncias que pudieran existir.