El drama que vivió el hijo de Flor Peña a los 14 años: robos, amenazas y una causa por extorsión

El caso salió a la luz en LAM y derivó en una investigación judicial impulsada por la actriz junto a Fernando Burlando.

Hoy 09:23

Un episodio que Flor Peña y su familia mantuvieron durante años en reserva salió a la luz en las últimas horas. Según reveló Pepe Ochoa en LAM, el hijo mayor de la actriz, Juan Otero, atravesó una situación de presunta extorsión cuando tenía 14 años, que terminó en una causa judicial y, recientemente, con una condena.

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De acuerdo con el relato difundido en el programa de América TV, la historia comenzó después de que Flor Peña se mudara con sus hijos a un barrio privado de Pilar, donde su vivienda se convirtió en un lugar habitual de encuentro para jóvenes de la zona.

En ese contexto, Juan entabló una relación de amistad con una joven identificada como Candela, que tenía entre 17 y 18 años. Con el tiempo, según la reconstrucción realizada por Ochoa, comenzaron a producirse pequeños robos dentro de la casa de la actriz.

Al principio desaparecían objetos de poco valor, como adornos o prendas de vestir, pero la situación tomó otra dimensión cuando Peña detectó consumos que no reconocía en la tarjeta de crédito familiar, vinculados con compras de ropa, artículos de bazar y otros productos.

Según el relato televisivo, el momento clave se produjo cuando Juan decidió contarle a su madre qué estaba ocurriendo. El adolescente le habría revelado que Candela y su madre, identificada como Luján Muñoz, lo estaban amenazando y le exigían dinero.

La presunta maniobra habría incluido amenazas con revelar información privada del adolescente si no entregaba determinadas sumas de dinero. Siempre de acuerdo con la reconstrucción difundida en LAM, una de las exigencias habría sido de 500 dólares y el esquema se habría extendido durante aproximadamente cuatro meses.

A partir de la confesión de su hijo, Peña habría intentado comunicarse con la familia de la joven. Según el relato difundido, el padre de Candela no habría conocido la situación, mientras que la madre habría quedado involucrada en la maniobra denunciada.

Ante la gravedad del episodio, Flor Peña decidió recurrir a la Justicia y contó con el asesoramiento del abogado Fernando Burlando. La investigación tuvo inicialmente dificultades debido a que buena parte de las presuntas amenazas se habría producido de manera presencial.

La situación se complicó todavía más cuando, siempre según la información difundida en televisión, una cuenta anónima en redes sociales comenzó a contactar a la propia actriz para intentar extorsionarla.

La investigación por los mensajes permitió avanzar en la identificación del origen de las comunicaciones y, según el relato de Ochoa, el rastreo de una dirección IP llevó hasta el domicilio de la familia señalada en la denuncia.

El caso judicial se extendió durante varios años y finalmente derivó en una condena dictada hace aproximadamente un mes, de acuerdo con la información difundida en LAM.

La historia recién tomó estado público ahora, cuando el proceso judicial ya tuvo una resolución, y volvió a poner en el centro de la escena el episodio que atravesó Juan Otero cuando todavía era menor de edad y que, durante años, permaneció fuera de la exposición mediática.