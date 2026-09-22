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“Por un Santiago más libre y diverso”: convocan a la 19ª Marcha del Orgullo LGBTIQA+

La convocatoria será el sábado 31 de octubre. Bajo la consigna “Frente al odio y la violencia, más Orgullo y resistencia”, la marcha invita a visibilizar la diversidad y reclamar igualdad de derechos.

Hoy 09:19
Marcha del Orgullo SDE
Marcha del Orgullo SDE

Santiago del Estero se prepara para vivir la 19ª Marcha del Orgullo LGBTIQA+, una convocatoria que reunirá a organizaciones, activistas, referentes y vecinos en una nueva jornada de visibilización, memoria y reclamo por derechos.

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La actividad se realizará el sábado 31 de octubre en Av. Roca y Patagonia, frente a la Cámara de Diputados.

Este año, la marcha tendrá como consigna central: “Frente al odio y la violencia, más orgullo y resistencia”.

Desde la organización expresaron que la convocatoria busca sostener el reclamo colectivo “por los que no están, por los que resisten y por un Santiago más libre, diverso y con derechos para todos”.

La Marcha del Orgullo se constituye cada año como un espacio de encuentro, expresión y reivindicación para la comunidad LGBTIQ, con el objetivo de visibilizar demandas vinculadas al respeto, la igualdad, la diversidad y el acceso pleno a derechos.

La invitación está a cargo de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo Santiago Del Estero.

TEMAS Santiago del Estero LGBTIQ+ Orgullo LGBTIQ+ Marcha del Orgullo
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