No Te Va Gustar llega a Santiago del Estero para presentar su nuevo disco “Florece en el Caos”

La banda uruguaya se presentará este martes 22 de septiembre en Sky Club, en el marco de la gira argentina con la que presenta su más reciente trabajo discográfico.

Hoy 09:19

No Te Va Gustar vuelve a Santiago del Estero. La reconocida banda uruguaya se presentará este martes 22 de septiembre en Sky Club, donde llevará al escenario su nuevo disco, “Florece en el Caos”, junto con parte de los clásicos que marcaron su trayectoria.

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La presentación forma parte de la gira federal que el grupo desarrolla por Argentina y que comenzó el pasado 25 de abril con un show en Ferro. Desde entonces, NTVG recorrió distintas ciudades del país para presentar esta nueva etapa musical y reencontrarse con un público que mantiene una relación histórica con la banda.

“Florece en el Caos” representa un nuevo ciclo para No Te Va Gustar. El álbum fue trabajado en el estudio Elefante Blanco, en Montevideo, donde los músicos ensayaron más de 20 canciones antes de seleccionar las 10 que finalmente integraron el disco.

La producción estuvo a cargo de Nico Cotton, reconocido como Productor del Año en los Latin Grammy 2025, junto al ingeniero Carlos Imperatori, colaborador habitual de la banda. El resultado es un trabajo atravesado por el rock y una búsqueda sonora contemporánea, sin perder la identidad que caracteriza al grupo uruguayo.

Para el recital de este martes, se espera un recorrido por diferentes etapas de la carrera de NTVG, con canciones del nuevo álbum combinadas con algunos de sus temas más reconocidos. La propuesta en vivo estará acompañada por una puesta visual y sonora diseñada para sostener la intensidad durante el show.

La llegada de la banda a la Madre de Ciudades se da en el marco de una gira que la llevará por distintos puntos del país y que busca acercar el nuevo material a sus seguidores.

Las entradas continúan a la venta a través de Tuentrada.com y en la boletería de Sky Club.