Pity Álvarez permanece internado y estable tras sufrir una crisis hipertensiva

El músico fue trasladado al Hospital Tornú luego de presentar palpitaciones y valores elevados de presión arterial.

Hoy 08:29

Cristian Gabriel Álvarez, conocido como Pity Álvarez, permanece internado y estable en el Hospital Tornú, donde quedó bajo observación luego de ser asistido por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) durante la noche del martes.

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El músico fue atendido en un domicilio ubicado sobre la avenida Jorge Newbery al 4700, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que se registraran palpitaciones y valores elevados de presión arterial. El pedido de asistencia médica ingresó a las 22:16 y la ambulancia arribó al lugar aproximadamente a las 22:31.

Según el parte médico, a las 23:05 se dispuso su traslado al Hospital Tornú con diagnóstico de crisis hipertensiva. Ya en el centro de salud, fuentes médicas señalaron que Álvarez ingresó además con un cuadro de deterioro cognitivo, por lo que se le realizaron distintos estudios.

Hasta el momento, su estado es estable y continúa en observación. Además, se llevan adelante gestiones para concretar su traslado a una clínica correspondiente a su cobertura médica.

La internación ocurrió después de un accidente de tránsito protagonizado por el músico durante la madrugada del martes en una estación de servicio de La Paternal. Álvarez se encontraba al volante de un Volkswagen Bora cuando impactó contra un Peugeot 208 que estaba detenido mientras cargaba combustible. No se registraron personas heridas como consecuencia del choque.

El episodio derivó además en una denuncia realizada por el conductor del otro vehículo. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6, que dispuso actuaciones para determinar si existió algún incumplimiento de las obligaciones legales correspondientes.

La situación médica del cantante se conoció además en una jornada en la que estaba prevista una nueva audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 había fijado para este miércoles 23 de septiembre, desde las 11:30, la décima jornada del debate. Estaba previsto que declararan cuatro testigos propuestos por la defensa de Álvarez, entre ellos su madre, Cristina Congiu, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio.

El proceso ya llevaba nueve audiencias y 24 declaraciones testimoniales. En la jornada anterior, Pity Álvarez tampoco había concurrido debido a una descompensación, aunque el debate pudo continuar porque el tribunal había autorizado su ausencia cuando su presencia no fuera considerada indispensable.

La nueva internación se produce mientras el músico continúa vinculado al proceso judicial por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018.