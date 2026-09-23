Autoridades confirmadas para el duelo entre Boca y Racing por Copa Argentina

A cuatro días del encuentro, la AFA confirmó la terna arbitral que estará a cargo del partido entre Boca y Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El árbitro principal será Andrés Gariano, quien estará acompañado por Lucas Novelli en el VAR. La nómina se completa con Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes, Sebastián Martínez como cuarto árbitro y Diego Romero como AVAR.

Gariano, oriundo de Bariloche, tiene un historial acotado con ambos equipos y ya dirigió partidos de esta edición del certamen.

El historial de Gariano con Boca y Racing

El árbitro dirigió en dos oportunidades a Racing. La primera fue en diciembre de 2024, cuando la Academia cayó 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

Luego volvió a impartir justicia en esta edición de la Copa Argentina, en el triunfo de Racing frente a San Martín de Formosa por la primera ronda.

En cuanto a Boca, Gariano solamente lo dirigió una vez. Fue en abril de este año, en la goleada 4-0 del Xeneize ante Defensa y Justicia, un antecedente favorable para el conjunto de La Ribera.

Las últimas polémicas alrededor de Gariano

En las últimas semanas, el árbitro quedó en el centro de algunas críticas tras distintos partidos del fútbol argentino.

Luego del encuentro entre Atlético Tucumán y River, el entrenador Julio César Falcioni cuestionó su actuación por una jugada en la que reclamó expulsión para un futbolista rival tras una infracción sobre Alexis Canelo.

Además, después de la derrota de River ante Tigre por el Torneo Clausura, Nicolás Otamendi también manifestó su disconformidad con el arbitraje de Gariano por una acción reclamada dentro del área.

Sobre esa jugada, el propio árbitro explicó que en cancha interpretó que se trató de “una situación normal de juego” y que no consideró que existiera infracción.