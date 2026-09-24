La Coqueta anunció que se aleja de las redes y preocupó a sus seguidores: “Necesito hacer este cambio”

La influencer sorprendió con un extenso mensaje en Instagram en el que contó que decidió alejarse de la exposición. Aseguró que lloró mientras escribía la publicación y agradeció el cariño recibido durante los últimos años.

Hoy 10:52

A tres meses de haber quedado en el centro de la polémica por su interpretación del Himno Nacional Argentino, La Coqueta sorprendió a sus seguidores con un inesperado anuncio en las redes sociales.

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La influencer comunicó que decidió alejarse de las redes sociales y compartió un emotivo mensaje en Instagram, donde reconoció que se trató de una decisión difícil y que atravesó el momento con mucha emoción.

“Llegó el momento de alejarme de las redes sociales. Quiero agradecerles de corazón por todo el cariño, amor, la compañía y paciencia que me regalaron durante este tiempo”, escribió.

En su publicación, La Coqueta recordó los momentos que compartió con sus seguidores y destacó que durante ese período hubo “momentos lindos, otros no tantos, risas, emociones y tantas cosas que hicieron que este espacio se sintiera mucho más grande de lo que alguna vez imaginé”.

La joven también reconoció que le costaba despedirse y que iba a extrañar especialmente el contacto con quienes la acompañaron durante su crecimiento en las plataformas digitales.

“Me cuesta muchísimo despedirme porque sé que voy a extrañar todo esto. Y, sobre todo, a ustedes. Los voy a recordar con muchísimo amor y los voy a llevar conmigo siempre”, expresó.

Finalmente, dejó abierta la posibilidad de emprender nuevos caminos, aunque sin revelar cuáles serán sus próximos proyectos.

“No sé qué vendrá después, pero hoy necesito hacer este cambio y elegir otros caminos. Los quiero muchísimo. Gracias por todo”, concluyó.

La Coqueta no explicó los motivos concretos de su decisión. En redes sociales, algunos usuarios plantearon que podría estar relacionada con los mensajes negativos que recibió durante los últimos meses, mientras que otros seguidores especularon con la posibilidad de que se trate de una pausa antes de algún nuevo proyecto.

Entre las críticas que recibió recientemente estuvieron comentarios relacionados con su aspecto físico y su cabello, situación que también generó repercusión entre sus seguidores.

Por ahora, La Coqueta no confirmó si su alejamiento será temporal o definitivo, ni anticipó qué hará después de esta decisión. Su mensaje dejó así una incógnita abierta sobre el futuro de una de las figuras que ganó popularidad en redes sociales a través de sus videos y ocurrencias.