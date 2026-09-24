Con Riquelme y Verón presentes, CONMEBOL define detalles para las semifinales de Libertadores y Sudamericana

Mientras la actividad de clubes se encuentra en pausa por la fecha FIFA, la CONMEBOL lleva adelante reuniones de coordinación con los equipos que disputarán las semifinales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El encuentro se desarrolla en la sede del organismo en Luque, Paraguay, con la presencia de dirigentes de los clubes involucrados y autoridades de la confederación.

Desde las 9.30, se realizó la reunión correspondiente a la Copa Sudamericana, con la participación de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, junto a representantes de Vasco da Gama, rival del Xeneize, además de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Más tarde, desde las 11.30, fue el turno de los equipos que disputarán las semifinales de la Copa Libertadores. Allí estuvo presente Juan Sebastián Verón, representando a Estudiantes de La Plata, junto a dirigentes de Flamengo, Fluminense y Palmeiras.

Uno de los principales puntos de atención está relacionado con la situación del estadio Maracaná, que podría recibir partidos decisivos de la competencia. El campo de juego del histórico escenario brasileño atraviesa cuestionamientos por su estado y tendrá además un evento internacional de la NFL el próximo domingo 27 de septiembre.

La agenda generó preocupación en Brasil, especialmente por el duelo entre Flamengo y Estudiantes, ya que el estado del césped podría convertirse en un factor a considerar para la organización del encuentro.

El mediocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta, jugador de Flamengo, manifestó días atrás su preocupación por la situación del campo de juego y aseguró que “cada vez resulta más difícil controlar el balón”.

En paralelo, la organización de la NFL confirmó que el partido entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys se disputará según lo previsto, pese al impacto que pueda tener sobre el terreno de juego.