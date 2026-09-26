Mujer denunciada por agredir a su hijo con síndrome de Down en Chaco

Una mujer de 71 años enfrenta una denuncia por presunta violencia física y psicológica hacia su hijo de 31 años con síndrome de Down en Fontana, Chaco, tras ser alertados por un llamado anónimo y la presentación de pruebas audiovisuales por parte de familiares.

Hoy 03:17

Una mujer de 71 años ha sido denunciada en Fontana, Chaco, por presuntos hechos de violencia física y psicológica en contra de su hijo de 31 años, quien presenta síndrome de Down. La denuncia se inició gracias a un llamado anónimo que llevó a las autoridades a investigar la situación familiar.

La investigación fue impulsada por la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana, que recibió la alerta y envió una comisión policial al domicilio de la familia, ubicado en las cercanías de calle Santa Fe al 3900. En la intervención, los efectivos policiales entrevistaron a vecinos y, con la autorización de los familiares, ingresaron a la vivienda para recabar más información.

Durante la visita, los agentes de policía se encontraron con el hermano de la presunta víctima, quien manifestó que el hombre había sufrido episodios recurrentes de violencia por parte de su madre. Esta declaración fue crucial, ya que permitió a los investigadores tener una visión más clara de la dinámica familiar y del contexto de las agresiones.

Los familiares de la víctima también presentaron videos y fotografías que documentan los supuestos abusos, los cuales fueron incorporados a la causa judicial. Uno de los videos, datado el 18 de septiembre, muestra a la mujer intentando alimentar a su hijo, pero ante su negativa, ella comenzó a agredirlo físicamente.

Otro registro, fechado el 23 de marzo, muestra a la madre arrojando un sachet de leche a su hijo después de que él se negara a tomarlo. Además, existe un video del 5 de abril donde se observa a la mujer utilizando un palo para golpear los brazos de su hijo, mientras le exigía que no tocara la leche que él había rechazado.

El último incidente documentado ocurrió el 11 de septiembre, cuando, durante un almuerzo, la mujer amenazó a su hijo con un cuchillo debido a su negativa a comer. Este tipo de agresiones ha planteado serias preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar del hombre.

La Fiscalía Penal N.º 1 ha tomado el control del caso tras recibir la documentación y los registros audiovisuales, y ha elevado el expediente a la Mesa Única de Ingreso y Tramitación (M.U.I.T.). También se ha remitido una copia al Juzgado de Familia de turno para evaluar las medidas de protección necesarias para el hombre. Mientras tanto, se supo que una hermana del afectado había iniciado gestiones en enero de 2026 ante el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) para asumir formalmente el cuidado de su hermano.