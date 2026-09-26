Argentina tiene cada vez menos bebés: qué hay detrás de una caída que se aceleró en la última década

Los nacimientos también se redujeron con fuerza y nuevos estudios advierten sobre la brecha entre la cantidad de hijos que las personas desean tener y los que finalmente tienen.

Hoy 13:06

Argentina está atravesando un cambio demográfico sin precedentes. En apenas diez años, la tasa global de fecundidad se redujo a la mitad y alcanzó niveles que ubican al país incluso por debajo del promedio de la Unión Europea.

Según datos difundidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, la tasa pasó de 2,4 hijos por mujer en 2014 a 1,2 en 2024, lo que representa una caída del 50% en una década.

La tendencia también queda reflejada en la cantidad de bebés que nacen cada año. Un reciente informe de UNICEF Argentina señala que los nacimientos descendieron de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024, una reducción cercana al 47%. El organismo describe el actual nivel de fecundidad como el más bajo registrado en la historia del país.

Argentina, por debajo del nivel de reemplazo

El descenso llevó al país muy lejos del denominado nivel de reemplazo generacional, que se sitúa aproximadamente en 2,1 hijos por mujer.

La dimensión del fenómeno también puede observarse al comparar los números internacionales. En 2024, la Unión Europea registró una tasa de 1,34 hijos por mujer, mientras que Argentina se ubicó en 1,2 según los datos utilizados por UNFPA.

Sin embargo, existen países con registros todavía menores. Japón alcanzó 1,15 hijos por mujer en 2024, mientras que dentro de Europa países como Malta y España también se encuentran en niveles extremadamente bajos.

Entre los hijos que se quieren y los que se pueden tener

Pero detrás de las estadísticas aparece una realidad más compleja: tener menos hijos no necesariamente significa querer tener menos hijos.

La primera Encuesta Nacional de Intenciones Reproductivas, difundida por UNFPA, analiza justamente la distancia entre los deseos de maternidad y paternidad y las posibilidades concretas de llevarlos adelante.

Entre los datos recientes, el organismo señaló que el 54% de los varones argentinos de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener. A su vez, el 68% considera importante la paternidad para alcanzar una vida plena.

Los estudios ponen sobre la mesa diferentes factores que pueden condicionar las decisiones reproductivas, desde cuestiones económicas y laborales hasta las dificultades para conciliar la crianza con otros proyectos personales y profesionales.

Una transformación que plantea nuevos desafíos

La caída de la natalidad no es exclusiva de Argentina, pero la velocidad con la que se produjo el descenso durante la última década convierte al fenómeno en uno de los grandes cambios demográficos que atraviesa actualmente el país.

Menos nacimientos implican, a largo plazo, cambios en la estructura por edades de la población y nuevos desafíos para áreas como educación, cuidados, mercado laboral y sistemas de protección social.

Las cifras muestran así mucho más que una reducción estadística: Argentina está cambiando la manera en la que conforma sus familias y enfrenta una creciente distancia entre cuántos hijos se desean y cuántos finalmente se pueden tener.