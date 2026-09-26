Majo Riera, la madre de Lali Espósito, presentará su libro “Fue un buen verano” en Santiago del Estero

La escritora, productora audiovisual y empresaria será protagonista de una de las actividades de la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro.

Hoy 13:07

En el marco de la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero, María José “Majo” Riera, escritora, productora audiovisual y empresaria, presentará su libro “Fue un buen verano”, una obra atravesada por su historia personal y una mirada sobre los vínculos, el amor y la resiliencia.

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Riera es reconocida además por su trayectoria en la industria del entretenimiento y por acompañar desde sus comienzos la carrera de su hija, Lali Espósito, de quien es productora y asesora en distintos aspectos vinculados con sus proyectos artísticos.

La presentación se realizará este domingo 4 de octubre a las 21, en la Sala 3 “Clementina Rosa Quenel” del Fórum Centro de Convenciones y estará acompañada por un diálogo con Noélia Achával, quien oficiará como moderadora.

“Fue un buen verano”, publicado en 2025, propone una mirada personal sobre las experiencias atravesadas por su autora y plantea una reflexión sobre el valor de los vínculos y el amor recibido.

Desde la organización definieron la propuesta como “una invitación a restablecer el valor de todos los vínculos” y un recordatorio para devolver, con gratitud, ese amor incondicional que llega sin pedir nada a cambio.

Una trayectoria detrás de escena

Además de su faceta como escritora, Majo Riera desarrolló una extensa trayectoria vinculada con la producción audiovisual y el entretenimiento.

En 2012 fundó Cinemática Films, posteriormente denominada Art Troupe, productora desde la cual participó en distintos proyectos audiovisuales, videoclips y campañas publicitarias.

También estuvo vinculada al desarrollo de proyectos televisivos y acompañó la carrera artística de Lali Espósito, especialmente desde el lanzamiento de su etapa como cantante solista.

En los últimos años, Riera comenzó a darle mayor espacio a sus propios proyectos. En 2026 estrenó “Bien de familia”, una serie documental de entrevistas en la que conversa con madres de reconocidos artistas de la música urbana.

La Feria del Libro, en su tramo final

La presentación de “Fue un buen verano” formará parte de la programación de la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero, que se desarrolla hasta este domingo 4 de octubre bajo el lema “Santiago lee con vos”.

La feria tiene como sedes al Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

La edición reúne a más de 80 expositores y cuenta con la participación de destacados referentes de la literatura, la cultura y el pensamiento, entre ellos Beatriz Vignoli, Claudia Piñeiro, Felipe Pigna, Pedro Saborido, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Ximena Sáenz y Fernando Signorini.