La sanción que recibió Colapinto y que complicará su próxima carrera en Malasia

La FIA responsabilizó al argentino por el choque que dejó afuera a Gasly y Norris en Bakú.

Hoy 13:03

El accidente que dejó a Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris fuera del Gran Premio de Azerbaiyán tendrá consecuencias para el piloto argentino en la próxima fecha de la Fórmula 1.

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Los comisarios de la FIA consideraron que Colapinto fue responsable de la maniobra que desencadenó la carambola y le aplicaron una penalización de diez segundos. Sin embargo, el argentino no pudo cumplirla durante la carrera porque, después del impacto, los daños en su Alpine lo obligaron a abandonar.

Por ese motivo, la sanción no pudo ser incorporada a su tiempo final y los comisarios determinaron que el castigo se trasladará a la próxima competencia. Así, Colapinto perderá cinco posiciones en la grilla del Gran Premio de Bahréin, que se disputará en Malasia, el domingo 4 de octubre.

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Por qué sancionaron a Colapinto

La FIA analizó las imágenes de la maniobra, los datos de los monoplazas y las cámaras a bordo antes de determinar la responsabilidad del argentino.

Según los comisarios, después del relanzamiento de la carrera, Colapinto llegó por detrás de Gasly a la primera curva, frenó demasiado tarde y tomó el interior a una velocidad que no le permitió controlar el auto ni completar normalmente el giro.

El Alpine del argentino se pasó de largo y golpeó el lateral izquierdo del monoplaza de su compañero. Como consecuencia del impacto, Gasly perdió el control y terminó chocando contra el McLaren de Norris.

Los tres pilotos quedaron fuera de carrera.

Para los comisarios, Colapinto tuvo la “responsabilidad total o predominante en la colisión”, por lo que correspondía una penalización de diez segundos.

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El castigo que deberá cumplir en Malasia

La FIA también explicó por qué no aplicó en este caso el criterio más tolerante que suele utilizarse en incidentes ocurridos durante la primera vuelta o en la primera curva.

Aunque el accidente se produjo inmediatamente después de un relanzamiento, los comisarios entendieron que ningún otro piloto contribuyó a provocar la colisión y que la maniobra fue responsabilidad del argentino.

Como Colapinto abandonó y no pudo cumplir los diez segundos durante la competencia, los comisarios recurrieron al reglamento de la Fórmula 1 para convertir la sanción en una pérdida de posiciones para la siguiente carrera.

De esta manera, el piloto de Alpine deberá retroceder cinco lugares respecto de la posición que consiga en la clasificación del próximo Gran Premio.

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Colapinto asumió el error

El propio argentino reconoció inmediatamente su responsabilidad después del accidente y pidió disculpas tanto a Gasly como al equipo.

“Fue un error grande y grave”, había reconocido Colapinto luego de quedar fuera de carrera.

El incidente terminó con las posibilidades de sumar puntos de los dos Alpine, que habían largado dentro del top 10 en Bakú. Ahora, Colapinto deberá afrontar el próximo compromiso con una penalización que condicionará su posición de partida desde el comienzo del fin de semana.