El Gobierno provincial entregó reconocimientos a Estudiantes, Rosario Central y la AFA

La ceremonia se realizó antes de la final de la Supercopa Internacional en el Estadio Único Madre de Ciudades y contó con distinciones para dirigentes de los clubes, autoridades de la AFA y representantes de la organización.

Hoy 19:45

Antes del inicio de la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central, el Gobierno de Santiago del Estero realizó una entrega de plaquetas recordatorias a representantes de ambos clubes y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La actividad se desarrolló en el Estadio Único Madre de Ciudades y estuvo encabezada por el secretario de Deportes y Recreación, Carlos Dapello, quien participó en representación del Gobierno provincial.

Por Rosario Central recibió la distinción su presidente, Gonzalo Belloso, mientras que por Estudiantes de La Plata lo hizo el vicepresidente primero de la institución, Martín Gorostegui.

También fue reconocido el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien recibió una plaqueta de manos del representante del Gobierno santiagueño.

Además, desde Torneos se realizaron entregas especiales vinculadas con la cuarta edición de la Supercopa Internacional.

El director de Eventos de Torneos, Alex Galdi, entregó réplicas en miniatura del trofeo a Carlos Dapello, Claudio Tapia, Martín Gorostegui, Gonzalo Belloso y Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional de Fútbol.

La ceremonia se concretó en la previa de una nueva definición nacional disputada en Santiago del Estero, con la participación de la Liga Profesional de Fútbol, la AFA, los clubes finalistas y el Gobierno provincial.