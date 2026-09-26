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Juveniles de AFA: los chicos de Central Córdoba enfrentaron a los de Talleres

En la próxima fecha, la 28ª del torneo, que se disputará el sábado 26 de septiembre, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Estudiantes de Río Cuarto.

Hoy 19:47
Central Córdoba inferiores

Las divisiones inferiores de Central Córdoba se presentaron por la 27ª fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, al enfrentar a las de Talleres de Córdoba.

Resultados:

• La 4ª división perdió 1-0. Gol: Zalazar (T).

• La 5ª división perdió 4-0. Goles: Toranzo, Aguero Paez, Estigarribia y Gudiño (T).

• La 6ª división perdió 3-0. Goles: Chiattellino -2- y Larghi (T).

• La 7ª división perdió 3-2. Goles: Saavedra y Scardulla (CC); Imoberdorf -2- y Salinas (CC).

• La 8ª división perdió 3-2. Goles: García y Gallo (CC); Aguilar, Correa Ochoa y Mancini (T).

• La 9ª división perdió 7-1. Goles: Depetris -2-, Canteros -2-, Altamirano -2- y Teumaco (T).

En la próxima fecha, la 28ª del torneo, que se disputará el sábado 26 de septiembre, los chicos de Central Córdoba se medirán con los de Estudiantes de Río Cuarto.

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