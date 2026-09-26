El Gobierno recupera margen en el Congreso y prepara una agenda cargada para octubre

Tras varias semanas de tensión con los bloques aliados, el oficialismo logró encaminar acuerdos y se prepara para avanzar con Discapacidad, Malvinas y la reforma del Banco Central, mientras el Presupuesto 2027 quedará para noviembre.

Hoy 22:25

Después de varias semanas de tensión parlamentaria, el oficialismo logró recomponer parte de sus acuerdos con los bloques aliados y recuperar margen para definir la agenda del Congreso. La estrategia para octubre estará concentrada en la Cámara de Diputados, donde La Libertad Avanza buscará avanzar con los proyectos sobre Discapacidad, Malvinas y la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que la discusión de fondo por el Presupuesto 2027 quedará encaminada para noviembre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El principal foco de conflicto durante las últimas semanas estuvo puesto en el capítulo de Discapacidad incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027. Luego de los cuestionamientos de distintos bloques dialoguistas y de las diferencias dentro del propio oficialismo, el Gobierno modificó la propuesta y consiguió avanzar con un nuevo texto acordado con parte de sus aliados.

La nueva iniciativa incorpora aspectos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellos el nomenclador único para las prestaciones, mecanismos de actualización, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para acceder a la pensión. Además, las partidas quedarían contempladas dentro del Presupuesto y no sujetas a eventuales reasignaciones de la Jefatura de Gabinete.

El oficialismo pretende llevar el proyecto al recinto el próximo 7 de octubre, aunque todavía existen reclamos de algunos sectores aliados vinculados con la actualización mensual de las prestaciones y el cronograma para cancelar compensaciones adeudadas.

Para esa misma jornada, el Gobierno busca incorporar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye disposiciones vinculadas con la protección de los recursos del Atlántico Sur y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. El tratamiento comenzará el miércoles 30 de septiembre, con un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal. El martes 6 de octubre está previsto avanzar con los dictámenes, de modo que el proyecto pueda llegar al recinto al día siguiente.

Otro de los temas que podría formar parte de esa sesión es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El Senado aprobó el proyecto con modificaciones, por lo que deberá regresar a la Cámara de Diputados en revisión. Uno de los principales cambios está relacionado con el mecanismo para remover a las autoridades de la entidad monetaria.

La oposición, en tanto, buscará mantener en agenda las iniciativas relacionadas con endeudamiento y morosidad. Las comisiones tienen previsto avanzar con los dictámenes el martes 29 de septiembre, mientras los bloques opositores y dialoguistas intentan unificar una propuesta. La posibilidad de llevarla al recinto dependerá, entre otros factores, de que logren reunir los 129 votos necesarios para abrir una sesión.

El último gran capítulo de la agenda legislativa será el Presupuesto 2027. El cronograma previsto contempla reuniones informativas durante octubre, los días 13, 14, 20, 21 y 27, mientras que el 28 de octubre sería la fecha tentativa para firmar el dictamen. La intención es llevar el proyecto al recinto el 4 de noviembre, aunque el calendario podría modificarse de acuerdo con el avance de las negociaciones.

La discusión del Presupuesto estará atravesada además por las negociaciones políticas y el armado de las alianzas electorales de cara a 2027. En ese escenario, el oficialismo también deberá definir cómo avanzar con otro de sus objetivos legislativos: la eliminación de las PASO.