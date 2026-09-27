El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y crecen las señales de presión sobre la deuda argentina

El indicador cerró en 609 puntos básicos, su nivel más alto desde comienzos de abril, después de haber marcado 402 unidades en julio.

Hoy 08:20

El riesgo país argentino volvió a superar los 600 puntos básicos y alcanzó el 25 de septiembre las 609 unidades, un nivel que no registraba desde comienzos de abril. El indicador había tocado un mínimo de 402 puntos el 10 de julio, por lo que acumuló en poco más de dos meses y medio un incremento de 207 puntos, equivalente a una suba del 51,5%.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El deterioro estuvo acompañado por una nueva caída de los bonos soberanos argentinos en dólares, especialmente los títulos de mayor plazo, y por cinco jornadas consecutivas de retroceso del S&P Merval.

La evolución del riesgo país responde a una combinación de factores externos y domésticos. En el plano internacional, el aumento de las tasas de interés y la mayor volatilidad global volvieron menos atractivos los activos de países emergentes. En el frente local, en tanto, aparecen como factores de presión la desaceleración en la compra de reservas, el encarecimiento de la deuda en dólares bajo legislación argentina y la incertidumbre política y electoral, en un contexto de señales de debilidad en la actividad económica.

Uno de los principales focos de tensión llegó desde Estados Unidos. La tasa del bono del Tesoro estadounidense a diez años superó el 5,2%, en niveles que se encuentran entre los más elevados de las últimas décadas, mientras los mercados comenzaron a contemplar un escenario de tasas de interés más altas durante más tiempo.

El movimiento tiene un impacto directo sobre los países emergentes. El rendimiento que los inversores exigen para comprar deuda argentina surge de la combinación entre la tasa considerada libre de riesgo de Estados Unidos y la prima adicional que se reclama por el riesgo específico del país. Por eso, cuando sube el rendimiento de los bonos estadounidenses, aumenta también el costo financiero para economías como la argentina, incluso si no existe un deterioro adicional de sus variables fundamentales.

Un informe de PXQ Consultora, dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, advirtió precisamente sobre este efecto y señaló que, aun sin un empeoramiento específico de los fundamentos argentinos, el costo al que el Tesoro podría intentar volver a emitir deuda aumenta.

El dato resulta relevante para Argentina debido a la necesidad de recuperar el acceso al financiamiento internacional. Para lograrlo, el país necesita una reducción sostenida del riesgo país que permita eventualmente emitir deuda externa a tasas consideradas manejables.

La tendencia que se había iniciado durante el primer tramo de julio se revirtió en las últimas semanas. Desde aquel mínimo cercano a los 400 puntos, la prima de riesgo argentina volvió a ampliarse, en paralelo con el incremento de las tasas de referencia internacionales.

A las tasas se sumó otro factor externo: el repunte del precio del petróleo y la tensión geopolítica en Medio Oriente. El Brent volvió a ubicarse por encima de los USD 100 por barril y llegó a acercarse a los USD 107 durante la semana, en medio de la escalada de ataques hutíes contra Arabia Saudita y de la falta de avances definitivos en las negociaciones entre Washington y Teherán.

Un petróleo más caro genera presión sobre las expectativas de inflación en Estados Unidos y puede contribuir a mantener elevadas las tasas de interés. Para los mercados emergentes, esto implica la necesidad de ofrecer mayores rendimientos para atraer capitales, frente a instrumentos estadounidenses considerados de menor riesgo.

El escenario internacional también está atravesado por otros procesos electorales relevantes, entre ellos las elecciones de Brasil y Estados Unidos. En el caso argentino, la evolución de Brasil adquiere especial importancia debido al peso que tiene el país vecino en el comercio y en las finanzas regionales.

Desde PXQ señalaron que el contexto externo ofrece actualmente menos margen para una compresión de los rendimientos de los bonos argentinos que permita avanzar hacia una eventual colocación de deuda en los mercados internacionales.

El economista Gustavo Ber también puso el foco en la combinación de factores que enfrenta la Argentina. Según su análisis, el escenario internacional presenta elementos favorables por el lado de los commodities, pero al mismo tiempo supone un desafío por el nivel de las tasas de interés.

De esta manera, la mejora de los precios de algunos productos de exportación puede favorecer el ingreso de divisas al país, pero no elimina el impacto financiero que generan las tasas internacionales más elevadas.

La nueva escalada del riesgo país vuelve a colocar el costo del financiamiento externo en el centro de la discusión económica argentina, mientras el mercado sigue de cerca la evolución de las reservas, los bonos soberanos, las variables fiscales y las señales políticas de cara a los próximos meses.