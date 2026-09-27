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El clima en Añatuya promete altas temperaturas: panorama para hoy Domingo 27 de septiembre de 2026

Los añatuyenses deberán prepararse para un día caluroso, con temperaturas que podrían alcanzar niveles extremos. El clima se mantendrá variado en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta cubierto en la jornada actual, con una temperatura de 26.1 °C y una sensación térmica de 26.8 °C. La humedad se sitúa en un 56%, mientras que el viento sopla desde el este-sureste a 7.9 km/h, aportando cierta frescura a la calidez del día.

Hoy, Domingo 27 de septiembre de 2026, se anticipa un calor intenso, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42.2 °C en horas de la tarde. Este fenómeno climático podría afectar las actividades diarias de los añatuyenses, quienes deberán tomar precauciones ante el aumento de calor.

El pronóstico indica que la mínima de hoy será de 25.1 °C, lo que sugiere un inicio de jornada ya caluroso. Las altas temperaturas pueden representar un desafío para aquellos que deben realizar tareas al aire libre.

En los siguientes días, el clima en Añatuya mostrará un cambio, ya que el lunes 28 de septiembre se prevé un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 21.3 °C de mínima y 30 °C de máxima. Esto marcará un respiro temporal frente a la ola de calor de hoy.

Finalmente, el martes 29 de septiembre seguirá con condiciones cubiertas, donde se esperan mínimas de 18.5 °C y máximas de 26.5 °C. Este descenso en las temperaturas será un alivio para los añatuyenses después de un día tan cálido como el de hoy.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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