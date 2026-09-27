Pensaban que nadie lo notaría: cargaban al hombro un tubo estrucural de 7 metros y los detuvo la policía

Termas. Fueron sorprendidos trasladando un largo caño por avenida Néstor Kirchner. Al advertir la presencia policial intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados a pocos metros.

Hoy 08:29

Un procedimiento de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) terminó con dos jóvenes trasladados a la Comisaría Comunitaria Nº 50, luego de ser sorprendidos con un elemento cuya procedencia no pudieron justificar.

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El operativo se concretó alrededor de las 20 del sábado, en inmediaciones de avenida Néstor Kirchner y calle 12 de Octubre, cuando personal de la UTM y UPM realizaba recorridos preventivos.

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Los efectivos habían sido alertados por la Sala Central de Comunicaciones sobre la presencia de dos masculinos que circulaban transportando un elemento de dudosa procedencia.

Al llegar al sector, los policías observaron a los sospechosos y, según el parte, al advertir la presencia policial intentaron escapar, aunque fueron interceptados a pocos metros.

Fueron identificados como Alan Patricio Di María, de 27 años, y Rodrigo Alexis Demaría, alias “Panza”, de 24.

Durante el procedimiento se constató que trasladaban un tubo estructural de aproximadamente siete metros de longitud y de 10 por 3 centímetros.

Al ser consultados sobre su procedencia, no pudieron justificar por qué tenían en su poder el elemento.

Ante la situación, intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50, mientras los dos hombres y el tubo fueron trasladados preventivamente hacia la dependencia policial.

El elemento quedó secuestrado a disposición de las directivas que determine la Fiscalía de turno.