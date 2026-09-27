Fernando Signorini presentará en Santiago del Estero su libro sobre Maradona: “Diego desde adentro”

El histórico preparador físico compartirá anécdotas y experiencias junto a Diego durante la 16.ª Feria del Libro.

Hoy 07:28

La 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero tendrá una visita especial para los amantes del fútbol y de la historia de Diego Maradona. El sábado 3 de octubre, Fernando Signorini, conocido en el mundo del fútbol como “el Profe”, presentará su libro “Diego desde adentro”, una obra que reúne anécdotas y experiencias de los años que compartió junto al astro argentino.

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La presentación se realizará desde las 19.30, en la Sala 1 “Bernardo Canal Feijóo”, y contará con el acompañamiento de Carlos Aletto. La actividad tendrá entrada libre y gratuita.

Signorini fue durante años el histórico preparador físico de Maradona y formó parte de distintos momentos de su carrera. Su vínculo con el Diez le permitió conocer de cerca al futbolista y también compartir experiencias que quedaron marcadas en la historia del deporte argentino.

Una trayectoria ligada al fútbol de alto rendimiento

Nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires, Signorini comenzó su carrera profesional en 1972 en el club Rivadavia de Lincoln. Con el paso de los años construyó una extensa trayectoria vinculada a la preparación física de deportistas de alto rendimiento.

A lo largo de su carrera trabajó junto a entrenadores campeones del mundo como César Menotti y Carlos Bilardo, además de acompañar a numerosos futbolistas de renombre.

Entre los jugadores que entrenó se encuentran Javier Mascherano, Juan Román Riquelme, Carlos Tévez, Diego Milito, Sergio Agüero, Esteban Cambiasso, Vincenzo Montella y Jürgen Klinsmann, entre otros.

También tuvo experiencia en distintos clubes argentinos, entre ellos Atlético Quiroga, Independiente, Racing, Rosario Central y Banfield. En el exterior trabajó en Sampdoria, de Italia, y en diferentes equipos de México.

Uno de los capítulos destacados de su trayectoria se produjo en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando estuvo a cargo de la preparación física de la Selección Argentina.

La historia de Maradona, contada desde adentro

Con “Diego desde adentro”, Signorini vuelve sobre sus experiencias junto a Maradona para compartir una mirada personal sobre uno de los futbolistas más importantes de la historia argentina.

La presentación formará parte de la programación de la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero, que se desarrollará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Forum y el CCB.

Presentación de “Diego desde adentro”

Sábado 3 de octubre

19.30

Sala 1 “Bernardo Canal Feijóo”

Entrada libre y gratuita