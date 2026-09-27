Las marcas que buscarán alcanzar las figuras de la Liga Nacional en la temporada 2026/27

A pocos días del inicio del nuevo campeonato, varios jugadores están cerca de cifras históricas en puntos, triples y partidos disputados. Nicolás Romano, Selem Safar, Lucas Pérez y Marcos Mata, entre los protagonistas.

Hoy 10:33

La Liga Nacional 2026/27 está a punto de comenzar y, además de la lucha por el título, la nueva temporada tendrá varios registros individuales que podrían quedar en la historia de la competencia.

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Jugadores de extensa trayectoria y otros que continúan consolidándose en la máxima categoría comenzarán el campeonato a pocos pasos de alcanzar importantes cifras en puntos, triples y partidos disputados.

Romano, cerca de los 10.000 puntos

Uno de los grandes registros que podría alcanzarse durante la temporada es el de Nicolás Romano.

El jugador de Racing de Chivilcoy necesita apenas 165 puntos para llegar a los 10.000 en la Liga Nacional, una cifra que lo ubicaría ante una de las marcas más importantes de su trayectoria.

También aparece Selem Safar, de Peñarol, quien tiene dos objetivos al alcance. El escolta está a 107 puntos de los 7.000 y necesita solamente 12 triples para llegar a los 1.300 en la competencia.

En San Lorenzo, en tanto, hay varios jugadores próximos a números importantes. Marcos Mata está a 121 puntos de los 7.000, mientras que Eric Flor necesita siete para alcanzar los 5.000.

Además, Lucas Gargallo comenzará la temporada a solamente dos puntos de llegar a los 4.000.

Otro registro que podría concretarse rápidamente es el de Agustín Brocal, de Oberá Tenis Club, quien necesita apenas un punto para alcanzar los 2.000 en la Liga Nacional.

Lucas Pérez, a un triple de los 1.000

Entre los registros más cercanos aparece el del base de Olímpico, Lucas Pérez.

El jugador necesita solamente un triple para alcanzar los 1.000 convertidos en la Liga Nacional, una marca que podría conseguir durante las primeras jornadas de la temporada.

Pérez también tiene otro objetivo importante por delante: necesita disputar 19 partidos para llegar a los 700 encuentros en la competencia.

Otros jugadores que están cerca de alcanzar cifras importantes desde el perímetro son Franco Balbi, de Atenas, quien necesita tres triples para llegar a los 500, y Bruno Sansimoni, de Oberá, a siete de esa misma cifra.

Por su parte, Alejandro Diez, de Ferro, está a 12 triples de alcanzar los 700, mientras que Safar tiene la posibilidad de llegar a los 1.300.

También habrá marcas por cantidad de partidos

La cantidad de presencias será otra de las estadísticas para seguir durante el campeonato.

En Regatas Corrientes, Iván Gramajo está a solamente 10 partidos de llegar a los 500 en la Liga Nacional. Además, necesita 14 triples para alcanzar los 600.

Mientras tanto, Jeremías Sandrini, de Argentino de Junín, comenzará la temporada a solo dos encuentros de las 400 presencias.

Con todos estos registros en juego, la temporada 2026/27 tendrá también un atractivo particular fuera de la pelea por el campeonato: varios jugadores estarán a pocos pasos de alcanzar marcas históricas en la principal competencia del básquet argentino.