El clima en Termas de Río Hondo: sol hoy, pero lluvia en el horizonte

Hoy, los termenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. Sin embargo, el pronóstico a corto plazo indica un cambio en las condiciones climáticas.

Hoy 08:01

El día de hoy, Termas de Río Hondo se presenta con un clima despejado, ideal para disfrutar al aire libre. La temperatura actual es de 23 °C, con una sensación térmica levemente más alta de 24.3 °C.

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Los termenses pueden esperar un máximo de 29.3 °C durante la jornada, lo que promete un ambiente agradable para actividades diurnas. La humedad se mantiene en un 69%, y el viento sopla suavemente desde el sur a 5.8 km/h.

Sin embargo, el pronóstico para mañana, 29 de septiembre, indica la llegada de lluvias irregulares en las cercanías, lo que podría cambiar el panorama actual. Las temperaturas oscilarán entre los 19.2 °C como mínima y 22.7 °C como máxima.

El día siguiente, 30 de septiembre, se espera cielo cubierto, con temperaturas que bajarán aún más, con mínimas de 16 °C y máximas de 22.2 °C. Esto marca un notable contraste comparado con el clima soleado de hoy.

Así, los termenses deben estar preparados para un cambio en las condiciones climáticas, ya que hoy disfrutarán de un día soleado, pero el pronóstico para los siguientes días sugiere lluvias y cielos nublados, con temperaturas que disminuirán considerablemente.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.