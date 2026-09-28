Juicio a Pity Álvarez: declaran siete testigos mientras continúa internado

El debate por el homicidio de Cristian Díaz se reanuda este lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. La defensa había pedido suspender el proceso por la internación del músico, pero el planteo fue rechazado.

Hoy 08:04

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz continuará este lunes con una nueva audiencia en la que está prevista la declaración de siete testigos.

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La jornada comenzará a las 10.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, integrado por los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro. Entre los citados se encuentran una perito, un sacerdote y otra persona que había sido convocada para una audiencia anterior, mientras que los restantes cuatro testigos tienen identidad reservada.

El debate busca determinar la responsabilidad de Álvarez por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

La audiencia se desarrollará luego de que el tribunal rechazara un nuevo pedido de la defensa para suspender el juicio debido al estado de salud del músico, quien permanece internado en el Hospital Tornú tras sufrir una crisis hipertensiva.

Los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños habían planteado que la continuidad del debate podía afectar los derechos y garantías de Álvarez. También hicieron referencia a una serie de evaluaciones ordenadas por la Justicia Civil en el marco de un expediente relacionado con su capacidad jurídica.

Sin embargo, los jueces consideraron que no existía una situación novedosa que justificara interrumpir el proceso. El magistrado Gustavo Goerner recordó además que Álvarez ya había sido autorizado a no asistir a aquellas audiencias en las que su presencia no resulte indispensable, por lo que el debate puede continuar con sus abogados en representación.

La defensa había insistido previamente con planteos vinculados al estado del músico, mientras que el fiscal Sandro Abraldes se había opuesto a la suspensión y cuestionó los reiterados pedidos realizados durante el desarrollo del juicio.

Desde el comienzo del debate, el tribunal ya escuchó a decenas de testigos, peritos, médicos y policías, cuyos testimonios permitieron reconstruir distintos aspectos del crimen y las circunstancias que rodearon a Álvarez antes y después del hecho.

La situación de salud del músico no modificó, por el momento, el cronograma establecido por el tribunal. Álvarez deberá estar presente cuando llegue el momento de los alegatos y de la lectura del veredicto, mientras que durante otras etapas del debate puede permanecer ausente si los jueces consideran que su presencia no es necesaria.