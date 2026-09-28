Vozinha admitió que la fama tras el Mundial le cambió la vida: “Perdí mi paz y mi tranquilidad”

El arquero de 40 años pasó de tener 56 mil seguidores a superar el millón después del histórico debut de Cabo Verde ante España. Ahora contó cómo la exposición modificó su vida cotidiana.

Hoy 10:47

La histórica actuación de Vozinha con la Selección de Cabo Verde en el Mundial cambió por completo la vida del arquero de 40 años. Su rendimiento ante España lo convirtió en una figura reconocida a nivel internacional, pero la fama también tuvo un costo que hoy reconoce abiertamente: perdió parte de la tranquilidad que tenía antes del torneo.

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“Perdí mi paz y mi tranquilidad”, aseguró el arquero en una entrevista con el diario británico The Observer, donde contó cómo la exposición modificó su rutina y afectó incluso a su entorno familiar.

“Ya no tengo privacidad, o al menos mucho menos de la que solía tener. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere tomarse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor aún, alguien me está grabando”, explicó.

De 56 mil seguidores a más de un millón

El salto de popularidad llegó después del 0-0 ante España, en el debut mundialista de Cabo Verde. Antes de ese encuentro, Vozinha tenía alrededor de 56 mil seguidores en Instagram. Luego de la actuación, su cuenta superó el millón.

El crecimiento fue impulsado también por una iniciativa de la cadena brasileña CazéTV.

“Un miembro del personal de catering vino y me dijo que tenía mil millones de seguidores. Pensé que estaba bromeando”, recordó entre risas.

La exposición comenzó a hacerse sentir rápidamente. El arquero contó que empezó a ser reconocido en la calle y que decidió desactivar las notificaciones de Instagram para evitar estar pendiente permanentemente de la cantidad de personas que lo seguían.

La fama también llegó a su familia

El impacto no quedó limitado a su vida cotidiana. La popularidad del arquero también alcanzó a sus familiares en Cabo Verde.

Según contó, su madre recibe habitualmente a hinchas que se acercan a su casa para pedirle fotografías o conversar sobre su hijo.

“Yo no estoy ahí, así que no puedo ayudarlos. Tienen que aprender a convivir con la situación y poner límites”, explicó.

Vozinha reconoció que muchas personas desean alcanzar la fama, pero advirtió que la exposición también tiene una cara menos agradable.

“Mucha gente quiere ser famosa y tener un perfil público, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser honesto, si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la que tenía antes, elegiría la que tenía antes”, afirmó.

A pesar de todo, el arquero también valora el reconocimiento que recibió después de su actuación mundialista. Tras firmar con Colo-Colo y ser nominado al trofeo Yashin como uno de los mejores arqueros del mundo, intenta mantener el foco en su carrera.

“Es agradable sentirse como una especie de embajador”, concluyó.