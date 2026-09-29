Quimilí: secuestraron ocho motos durante un operativo contra las picadas ilegales

El procedimiento se realizó durante la madrugada en distintos sectores de la ciudad, luego de los últimos siniestros viales que dejaron víctimas fatales y personas heridas. También se detectaron otras infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Hoy 12:02

A raíz de los últimos siniestros viales registrados en Quimilí, algunos de ellos con víctimas fatales y personas lesionadas, efectivos policiales desplegaron un amplio operativo de control vehicular durante la madrugada de este martes, con el objetivo de prevenir las picadas ilegales y reforzar la seguridad en las calles.

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El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 29, la División Prevención de la Departamental 12 y la Dirección General de Seguridad Vial, quienes realizaron controles en diferentes arterias de la ciudad.

Como resultado de las inspecciones, los uniformados procedieron al secuestro preventivo de ocho motovehículos, de distintas marcas, modelos y cilindradas, debido a diferentes infracciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Durante los controles se detectaron diversas irregularidades. Entre ellas, falta de documentación obligatoria, circulación sin el casco protector reglamentario y motocicletas equipadas con escapes libres, que generaban ruidos y alteraban la tranquilidad en la vía pública.

Los rodados fueron trasladados a la sede de la Comisaría 29, donde quedaron a disposición de la Justicia local, luego de las consultas realizadas durante el procedimiento.

El operativo forma parte de las acciones de prevención destinadas a reducir conductas de riesgo y evitar nuevos siniestros viales en distintos sectores de la ciudad.